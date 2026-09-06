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Scaglia, aplaudida

Para asumir como diputada nacional, en diciembre de 2025, Gisela Scaglia renunció a su cargo de vicegobernadora de Santa Fe. Como en aquella despedida, la legisladora nacional por Santa Fe volvió al recinto antes de la sesión del jueves 3. Gentileza Cámara de Senadores- Archivo El LitoralPara asumir como diputada nacional, en diciembre de 2025, Gisela Scaglia renunció a su cargo de vicegobernadora de Santa Fe. Como en aquella despedida, la legisladora nacional por Santa Fe volvió al recinto antes de la sesión del jueves 3. Gentileza Cámara de Senadores- Archivo El Litoral
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Antes de que se encendieran las cámaras del recinto para la transmisión en vivo de la sesión de la Cámara de Senadores, pasó a saludar la diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia. No quedó registro en el canal oficial de Youtube, ni tampoco en la versión taquigráfica de la posterior Sesión Ordinaria N°14 del Período 144, pero entre bromas, gestos de cortesías y saludos se dijeron -y sucedieron- cosas relevantes para la lectura de la política provincial.

Un cerrado aplauso y saludos afectuosos recibieron en el recinto a la ex vicegobernadora, que debió dejar su cargo tras ser electa para representar a Santa Fe en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Ella se dirigió con un micrófono a los senadores presentes, cada uno en su banca, como si fuera una sesión, y cargó de elogios a quien hoy le toca asumir funciones similares a un vicegobernador, Felipe Michlig, como presidente provisional del Senado. Destacó lo bello que ha quedado el hemiciclo con su mobiliario puesto en valor y el reemplazo de las alfombras, así como el moderno sistema de votación electrónica y la renovación de los sistemas de sonido y de imagen.

Una vez más, el sancristobalense dijo que "para nosotros usted sigue siendo la vicegobernadora" y para que todos lo oigan, agregó: "espero que pronto vuelva a este lugar con ese cargo", es decir, por acompañar nuevamente a Maximiliano Pullaro en la fórmula (y obviamente ganar en 2027).

En un momento en que se tejen especulaciones sobre qué hará Unidos con la nueva posibilidad de que un precandidato o precandidata a gobernador pueda llevar en las PASO hasta tres aspirantes a vice, los augurios de Michlig sobre la más importante dirigente del Pro en Santa Fe no pasaron por alto.

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