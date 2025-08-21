#HOY:

Tres convencionales justicialistas avalan la posibilidad de reelección del actual gobernador

Son los casos de Pirola, Calvo y Traferri que integran la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. La opción está contemplada en una cláusula transitoria del futuro texto constitucional.

 22:08
Por: 

Los convencionales de Más para Santa Fe, Rubén Pirola, Alcides Calvo y Armando Traferri, sumaron sus firmas a la cláusula transitoria de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que habilita la posibilidad de reelección por un período del actual gobernador y vice.

La cláusula, ya anticipada por El Litoral, dice que "los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el gobernador y vice para quienes el mandato vigente se considera primer mandato".

El texto tuvo desde el primer momento la firma de los convencionales de Unidos de la Comisión: Esteban Motta, Julio Garibaldi, Rodrigo Borla, Victoria Tejeda, Orfilio Marcón, Pablo Farías, Daiana Gallo Ambrosis, Cristian Cunha y Arnaldo Ghione. Enseguida se sumó Ariel Sclafani (Fe) y ahora Pirola, Calvo y Traferri.

Los otros integrantes que no han firmado son Gabriela Martínez y Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza); Silvia Malfesi y Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad); y Eugenia Martínez (Activemos).

