Convocan a jóvenes a participar del Modelo ONU en la Legislatura santafesina

La simulación es organizada por Espacios Educativos y está dirigida a personas entre 16 y 21 años. La inscripción es gratuita.

La Legislatura de Santa Fe recibirá el Modelo de Naciones Unidas
 14:55

La Legislatura de Santa Fe recibirá el Modelo de Naciones Unidas (ONU) el próximo 24 y 25 de octubre, bajo la organización de Espacios Educativos y el acompañamiento de Lucas Simoniello, coordinador del espacio Encuentro.

“El Modelo ONU es una instancia enriquecedora que permitirá a los jóvenes de la ciudad comprender en profundidad distintas ideas, y poder defenderlas. Como así también debatir con respeto y practicar la escucha de otros puntos de vista”, comentó Simoniello.

Esta actividad consiste en una simulación de los órganos reales de Naciones Unidas y aborda temáticas que podrían tratarse hoy en día. En este sentido, la inscripción es gratuita y está abierta para aquellos jóvenes de entre 16 y 21 años que vivan en la ciudad de Santa Fe o alrededores.

Para inscribirse los interesados deberán completar un formulario de postulación individual, en los que se requerirán algunos datos personales y que el postulante comente por qué quiere participar y qué temas le interesan. Para acceder al formulario espacioseducativos.ar/modeloONU

80 años de la ONU

Este año las Naciones Unidas cumplen 80 años de su creación, y este tipo de espacios permite jerarquizar esta organización global y comprender su importancia, no solo a nivel histórico sino pensando su relevancia en el presente a través de una experiencia en primera persona.

Desde hace décadas se hacen simulaciones en todo el mundo organizadas por distintas organizaciones y actores, cada una con su propia impronta. En esta oportunidad es realizado desde Espacios Educativos junto a la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe.

Cada participante ocupará un rol (que puede ser de embajador, delegado, autoridad o prensa), representando a un país en específico en el debate sobre los temas más urgentes del mundo actual. De esa manera podrá experimentar en primera persona cómo funciona la ONU: investigando sobre las posturas de tu país frente a las problemáticas que se abordan, debatiendo, redactando propuestas, negociando junto a otros países, construyendo acuerdos, haciendo la cobertura de todo el proceso.

Todo se desarrollará en un espacio grupal, creativo y desafiante.

