Este cordobés y oeste santafesino

En el marco de la región Centro, en la delegación San Francisco del gobierno de Córdoba se realizó una reunión entre locales y santafesinos con eje en la temática hídrica que afecta la zona interprovincial entre el este cordobés y el oeste santafesino.
La zona bajo análisis comprenden a los departamentos Castellanos y San Cristóbal del lado santafesino y San Justo en Córdoba. Funcionarios provinciales, presidentes comunales, intendentes y productores estuvieron en el encuentro.
El senador Alcides Calvo informó que durante el encuentro se expusieron ejes de acción a elevar ante la próxima reunión de Ministros de Obras Públicas de ambas provincias, para desarrollar obras hidráulicas en esta cuenca para el correcto drenaje y a su vez, la regulación de aguas pluviales que generan problemas y pérdidas económicas en zonas rurales y urbanas.