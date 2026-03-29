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Región Centro y agenda hídrica

Este cordobés y oeste santafesino

Autoridades de Santa Fe y Córdoba se reunieron en San Francisco para avanzar en soluciones hídricas en una cuenca clave que afecta a zonas productivas y urbanas de ambas provincias.

Senador Alcides Calvo. Senador Alcides Calvo.
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En el marco de la región Centro, en la delegación San Francisco del gobierno de Córdoba se realizó una reunión entre locales y santafesinos con eje en la temática hídrica que afecta la zona interprovincial entre el este cordobés y el oeste santafesino.

La zona bajo análisis comprenden a los departamentos Castellanos y San Cristóbal del lado santafesino y San Justo en Córdoba. Funcionarios provinciales, presidentes comunales, intendentes y productores estuvieron en el encuentro.

El senador Alcides Calvo informó que durante el encuentro se expusieron ejes de acción a elevar ante la próxima reunión de Ministros de Obras Públicas de ambas provincias, para desarrollar obras hidráulicas en esta cuenca para el correcto drenaje y a su vez, la regulación de aguas pluviales que generan problemas y pérdidas económicas en zonas rurales y urbanas.

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