Pidió un rápido esclarecimiento

"No hay corrupción buena o mala", dijo Pullaro sobre la gestión Milei

El mandatario santafesino se refirió a los hechos irregulares y denuncias sobre presuntos pedidos de coima que salpican a la gestión nacional. "La corrupción es corrupción y hay que condenarla siempre", planteó