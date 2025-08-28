"No hay corrupción buena o mala", dijo Pullaro sobre la gestión Milei
El mandatario santafesino se refirió a los hechos irregulares y denuncias sobre presuntos pedidos de coima que salpican a la gestión nacional. "La corrupción es corrupción y hay que condenarla siempre", planteó
Pullaro pidió un rápido esclarecimiento de los hechos denunciados.
El gobernador Maximiliano Pullaro opinó acerca de los escándalos de corrupción que salpican al gobierno nacional de Javier Milei. "Esperemos que se pueda esclarecer rápidamente lo que está sucediendo en el orden nacional. No hay corrupción buena o corrupción mala, o corrupción de un lado o corrupción del otro. La corrupción es corrupción y hay que condenarla siempre y para eso está la justicia que está investigando y está tomando medidas de prueba", planteó.
Consultado por la prensa, el mandatario consideró que "Argentina nos da una oportunidad y es la de administrarla bien, de continuar por el camino correcto de las cosas que se han hecho bien, como haber corregido los niveles de inflación, fundamentalmente. Ahora, a lo que tenemos que apuntar es al desarrollo", expresó.
Siguiendo su línea argumental, planteó que "Argentina sería distinta si observásemos al interior productivo, si miráramos el desarrollo y la infraestructura que nos hace falta; si miráramos de qué manera podemos producir más".
El gobernador opinó acerca de los escándalos por sospechas de corrupción. Crédito: Guillermo Di Salvatore
"En Santa Fe – prosiguió-, tenemos varias generaciones de productores que han invertido en su unidad productiva, que se han esforzado, que han trabajado y a ninguno se le ocurrió nunca llevarse la plata ni a un paraíso fiscal, ni ponerle en una criptomoneda, ni sacarla de aquí", añadió.
El mandatario aclaró que "entendemos y estamos de acuerdo con el orden fiscal; nosotros fuimos los primeros también como provincia que pusimos orden. Pero para la parte del orden fiscal, hay que tener una agenda de desarrollo productivo y de infraestructura. Un productor agropecuario cuando gana un peso, mejora su infraestructura. No gasta la plata en otra cosa. Bueno, la Argentina debiera hacer lo mismo; cuando entra algo tiene que mejorar la infraestructura", concluyó.
