Sucedió en 1991

La Corte ordenó investigar al juez de la causa por el secuestro de Mauricio Macri

El ex presidente fue raptado en 1991 y liberado semanas después, tras el pago de un millonario rescate. Cómo fue el episodio y sus sórdidas derivaciones. Los cuestionamientos al juez que condenó a “la banda de los comisarios” y fue absuelto, y la orden de la Corte de volver a juzgarlo.