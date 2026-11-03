#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Poder Judicial

Juró el secretario de Gobierno de la Corte y se inauguró el jardín

El presidente del tribunal supremo, Rafael Gutiérrez, encabezó la ceremonia oficial que sumó la inauguración del nuevo jardín maternal del Poder Judicial.

La Corte con su nuevo secretario de Gobierno, Pablo Gómez, en el acto de inauguración del jardín. Foto: Corte Suprema de JusticiaLa Corte con su nuevo secretario de Gobierno, Pablo Gómez, en el acto de inauguración del jardín. Foto: Corte Suprema de Justicia
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Corte Suprema de Justicia tomó el juramento a Pablo Gonzalo Gómez Llovio como nuevo Secretario de Gobierno para los Tribunales de Santa Fe. Fue el presidente, Rafael Gutiérrez quien encabezó la ceremonia acompañado por todos los integrantes del tribunal superior.

Gómez venía desempeñando en forma provisoria el cargo tras la jubilación de Eduardo Bordas y fue seleccionado por medio de un concurso realizado por el tribunal. Al acto asistieron, entre otros, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni y la titular de la Defensa Pública, Estrella Moreno Robinson.

Foto: Corte Suprema de JusticiaLa Corte Suprema de Justicia tomó el juramento a Pablo Gonzalo Gómez Llovio como nuevo Secretario de Gobierno para los Tribunales de Santa Fe. Foto: Corte Suprema de Justicia

Además, entre los presentes, se destacaron los ministros de la Corte, Dres. Roberto H. Falistocco, Daniel A. Erbetta, Jorge C. Baclini, Rubén L. Weder, Diego L. Maciel, y la ministra Dra. Margarita E. Zabalza, tomó juramento al Dr. Pablo Gonzalo Gómez como Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia para los Tribunales de Santa Fe.

Mirá tambiénNación envió al Senado el pliego para designar a Rafecas en la Cámara de Casación

Tras el acto, la Corte dejó inaugurado el edificio donde funcionará de manera definitiva el Jardín Maternal del Poder Judicial "Miguitas de Ternura". El acto contó con la participación de las máximas autoridades judiciales y gremiales, así como de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Corte y de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial.

Foto: Corte Suprema de JusticiaAl acto asistieron, entre otros, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni y la titular de la Defensa Pública, Estrella Moreno Robinson. Foto: Corte Suprema de Justicia

El acto se llevó a cabo este martes desde las 11:30, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, sito en San Jerónimo 1551, 1.º piso, de la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénReconocimiento a Falistocco

En representación del Jardín Maternal estuvo presente su directora, Silvina Iturraspe, acompañada por docentes y miembros de la Comisión Administradora. El edificio se encuentra ubicado en 9 de Julio 1832.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Tribunales de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro