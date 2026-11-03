La Corte Suprema de Justicia tomó el juramento a Pablo Gonzalo Gómez Llovio como nuevo Secretario de Gobierno para los Tribunales de Santa Fe. Fue el presidente, Rafael Gutiérrez quien encabezó la ceremonia acompañado por todos los integrantes del tribunal superior.
Juró el secretario de Gobierno de la Corte y se inauguró el jardín
El presidente del tribunal supremo, Rafael Gutiérrez, encabezó la ceremonia oficial que sumó la inauguración del nuevo jardín maternal del Poder Judicial.
Gómez venía desempeñando en forma provisoria el cargo tras la jubilación de Eduardo Bordas y fue seleccionado por medio de un concurso realizado por el tribunal. Al acto asistieron, entre otros, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni y la titular de la Defensa Pública, Estrella Moreno Robinson.
Además, entre los presentes, se destacaron los ministros de la Corte, Dres. Roberto H. Falistocco, Daniel A. Erbetta, Jorge C. Baclini, Rubén L. Weder, Diego L. Maciel, y la ministra Dra. Margarita E. Zabalza, tomó juramento al Dr. Pablo Gonzalo Gómez como Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia para los Tribunales de Santa Fe.
Tras el acto, la Corte dejó inaugurado el edificio donde funcionará de manera definitiva el Jardín Maternal del Poder Judicial "Miguitas de Ternura". El acto contó con la participación de las máximas autoridades judiciales y gremiales, así como de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Corte y de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial.
El acto se llevó a cabo este martes desde las 11:30, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, sito en San Jerónimo 1551, 1.º piso, de la ciudad de Santa Fe.
En representación del Jardín Maternal estuvo presente su directora, Silvina Iturraspe, acompañada por docentes y miembros de la Comisión Administradora. El edificio se encuentra ubicado en 9 de Julio 1832.