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Tras su renuncia a la Corte

Reconocimiento a Falistocco

La Universidad Católica distinguió al ministro de la Corte Suprema Roberto Falistocco, quien presentó su renuncia tras una extensa trayectoria judicial.

Reconocimiento a Falistocco. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Reconocimiento a Falistocco. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad Católica realizó un reconocimiento a Roberto Falistocco quien en la última semana firmó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia para acogerse al beneficio jubilatorio.

Fue en el marco de un panel sobre contornos actuales de la jurisprudencia constitucional en Santa Fe, ceremonia que encabezó el decano de la casa, Nelson Cossari. Falistocco fue acompañado por los ministros de la Corte, liderados por el presidente actual Rafael Gutiérrez. Daniel Erbetta, en cambio, asistió por zoom por encontrarse fuera de Rosario.

Familiares, amigos y magistrados se sumaron al acto en la facultad rosarina que culminó con una cena.

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