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Nación envió al Senado el pliego para designar a Rafecas en la Cámara de Casación

El actual titular del Juzgado Federal N° 3 podría asumir en un nuevo cargo y dejar una nueva vacante en Comodoro Py.

Daniel Rafecas.Daniel Rafecas.
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El Gobierno nacional envió formalmente al Senado de la Nación el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal en la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal.

Daniel Rafecas.Daniel Rafecas.

Según el documento, el pedido apunta a que el actual titular del Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py ocupe un lugar en la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Senado de la Nación este jueves. Crédito: HCSNSenado de la Nación. Crédito: HCSN

El pliego presentado este martes 3 de noviembre lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Cámara Nacional de Casación

La Cámara Nacional de Casación en Argentina es el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su función principal es revisar la correcta aplicación de la ley y las garantías constitucionales en las sentencias dictadas por tribunales inferiores.

Se encarga de revisar recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión contra fallos de los Tribunales Orales en lo Criminal, de Menores y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

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