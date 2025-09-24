Encuentro abierto y gratuito

Maritchú Seitún visita Santa Fe en el marco del lanzamiento de un programa de crianza respetuosa

Por iniciativa del concejal Pablo Mainer, la psicóloga y referente del tema visitará nuestra ciudad en el marco del encuentro abierto y gratuito: "Niños, niñas y adolescentes confiados, motivados y seguros". Se realizará el miércoles 1 de octubre en el Concejo Municipal y será el punto de partida de una nueva política pública para acompañar a las familias de la ciudad.