Maritchú Seitún visita Santa Fe en el marco del lanzamiento de un programa de crianza respetuosa

El concejal Pablo Mainer (UCR-Unidos), en el marco de una agenda de trabajo centrada en la niñez y la convivencia, invita a un encuentro abierto con la reconocida psicóloga y escritora Maritchú Seitún, referente en el campo de la crianza respetuosa.
Por iniciativa del concejal Pablo Mainer, la psicóloga y referente del tema visitará nuestra ciudad en el marco del encuentro abierto y gratuito: "Niños, niñas y adolescentes confiados, motivados y seguros". Se realizará el miércoles 1 de octubre en el Concejo Municipal y será el punto de partida de una nueva política pública para acompañar a las familias de la ciudad.
El concejal Pablo Mainer (UCR-Unidos), en el marco de una agenda de trabajo centrada en la niñez y la convivencia, invita a un encuentro abierto con la reconocida psicóloga y escritora Maritchú Seitún, referente en el campo de la crianza respetuosa.
La charla, que se realizará el próximo miércoles 1 de octubre a las 17 hs en el recinto del Concejo, también contará con la participación de la psicóloga Gisela Rugna, especialista en disciplina positiva.
Este evento es la primera acción del Concejal Mainer luego de la presentación de un proyecto de Ordenanza para crear el "Programa Municipal de Crianza Respetuosa". La iniciativa busca brindar herramientas a madres, padres y cuidadores para construir vínculos saludables, libres de violencia y basados en el respeto mutuo. El programa prevé talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización gratuitas.
"Desde hace años venimos trabajando la temática de la crianza desde la ONG Hablemos de Bullying. Ahora, desde el Concejo, queremos institucionalizar este acompañamiento a las familias", afirmó Mainer y agregó: "Invitar a Maritchú Seitún y contar con la experiencia de Gisela Rugna es la mejor manera de empezar a instalar este tema como una política de Estado en Santa Fe. Creemos que la crianza respetuosa es una inversión en el futuro de nuestra sociedad".
El encuentro es con entrada libre y gratuita y las inscripciones se realizan en este link.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.