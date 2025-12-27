#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En el Sanatorio Otamendi

Cristina Fernández continuará internada sin fecha estimada de alta

El cuadro clínico de la exmandataria es monitoreado de cerca por el equipo médico, mientras se aguarda la evolución esperada en este tipo de casos. La tomografía confirmó el diagnóstico, y se aplican medidas de soporte.

Cristina Fernandez de Kirchner. Archivo Reuters.Cristina Fernandez de Kirchner. Archivo Reuters.
Seguinos en
Por: 

En el nuevo parte médico difundido por el Sanatorio Otamandi sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, se informó que continuará internada debido a un cuadro de íleo postoperatorio, manteniendo una evolución dentro de lo esperado tras haber sido intervenida por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Según se detalló oficialmente, "se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo".

(251221) -- BUENOS AIRES, 21 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 20 de diciembre de 2025 de la fachada del Sanatorio Otamendi donde permanece internada la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Fernández de Kirchner (2007-2015) fue sometida con éxito la noche del sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (da)El Sanatorio Otamendi. Xinhua.

El informe aclaró que la paciente permanece bajo seguimiento médico y con la asistencia necesaria para este tipo de cuadro. En tanto, aclararon que no hay fecha de posible alta.

Qué es el íleo postoperatorio

El íleo postoperatorio es una alteración transitoria del funcionamiento normal del intestino que puede aparecer luego de una cirugía, especialmente cuando se trata de una intervención abdominal. Es una complicación frecuente y, en la mayoría de los casos, esperable tras una operación.

En estos casos, el intestino reduce o detiene momentáneamente sus movimientos habituales, lo que impide el avance normal de alimentos, líquidos y gases a lo largo del tracto digestivo.

Esta situación provoca una acumulación de gases y líquidos en el abdomen, lo que puede generar distintos síntomas. Entre los más frecuentes se encuentran la distensión abdominal, el dolor, las náuseas, los vómitos y la ausencia de eliminación de gases o materia fecal.

Se trata de una complicación habitual en el postoperatorio y, en la mayoría de los casos, forma parte de la evolución esperable tras una cirugía.

El íleo postoperatorio suele estar vinculado a varios factores propios del acto quirúrgico. Entre ellos se destacan la manipulación del intestino durante la operación, los efectos de la anestesia general y el uso de determinados analgésicos, en particular los opioides.

Estos elementos pueden generar una disminución temporal de la actividad intestinal, lo que explica la aparición del cuadro.

Seguinos en
#TEMAS:
Cristina Kirchner
Buenos Aires
Salud

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro