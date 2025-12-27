Cristina Fernández continuará internada sin fecha estimada de alta
El cuadro clínico de la exmandataria es monitoreado de cerca por el equipo médico, mientras se aguarda la evolución esperada en este tipo de casos. La tomografía confirmó el diagnóstico, y se aplican medidas de soporte.
Según se detalló oficialmente, "se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo".
El Sanatorio Otamendi. Xinhua.
El informe aclaró que la paciente permanece bajo seguimiento médico y con la asistencia necesaria para este tipo de cuadro. En tanto, aclararon que no hay fecha de posible alta.
Qué es el íleo postoperatorio
El íleo postoperatorio es una alteración transitoria del funcionamiento normal del intestino que puede aparecer luego de una cirugía, especialmente cuando se trata de una intervención abdominal. Es una complicación frecuente y, en la mayoría de los casos, esperable tras una operación.
En estos casos, el intestino reduce o detiene momentáneamente sus movimientos habituales, lo que impide el avance normal de alimentos, líquidos y gases a lo largo del tracto digestivo.
Esta situación provoca una acumulación de gases y líquidos en el abdomen, lo que puede generar distintos síntomas. Entre los más frecuentes se encuentran la distensión abdominal, el dolor, las náuseas, los vómitos y la ausencia de eliminación de gases o materia fecal.
Se trata de una complicación habitual en el postoperatorio y, en la mayoría de los casos, forma parte de la evolución esperable tras una cirugía.
El íleo postoperatorio suele estar vinculado a varios factores propios del acto quirúrgico. Entre ellos se destacan la manipulación del intestino durante la operación, los efectos de la anestesia general y el uso de determinados analgésicos, en particular los opioides.
Estos elementos pueden generar una disminución temporal de la actividad intestinal, lo que explica la aparición del cuadro.