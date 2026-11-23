La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 16 de diciembre una audiencia para revisar las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner. El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de la entonces vicepresidenta, en Recoleta.
Casación analizará las condenas a Sabag Montiel y Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner
La Sala II escuchará los recursos contra la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 6. Entre los planteos figura la discusión sobre el agravante de violencia de género.
Intervendrá la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los magistrados escucharán los argumentos de las partes sobre los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 6.
Qué penas recibieron los acusados
Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Luego, al unificarse esa sanción con condenas anteriores, se le impuso una pena única de 14 años.
Uliarte recibió una condena de ocho años de prisión como partícipe necesaria del atentado. Tras la unificación correspondiente, su pena quedó establecida en ocho años y dos meses. Ambos permanecen detenidos.
El tercer acusado en el juicio, Nicolás Carrizo, fue absuelto por falta de pruebas. Esa decisión quedó firme y no forma parte de la revisión anunciada.
El debate sobre la violencia de género
Uno de los puntos en discusión será la calificación legal del ataque. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que correspondía incorporar el agravante de violencia de género bajo la modalidad de violencia política contra las mujeres.
Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la fiscal Gabriela Baigún argumentaron que el atentado ocurrió en un contexto de hostigamiento simbólico y mediático contra Kirchner por su condición de mujer con relevancia política y exposición pública.
Las fiscales plantearon que las conductas debían analizarse dentro de relaciones desiguales de poder basadas en cuestiones de género. El tribunal oral, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazó esos agravantes al dictar sentencia.
El ataque frente a su domicilio
El atentado se produjo cuando Kirchner ingresaba a su vivienda de la calle Juncal, en medio de una concentración de militantes. Sabag Montiel extrajo una pistola calibre .32, apuntó a corta distancia y accionó el gatillo, pero el disparo no se concretó.
El atacante fue reducido en el lugar por personas que estaban presentes. Uliarte fue detenida días después, durante el avance de la investigación. Tras escuchar a las partes en diciembre, Casación deberá resolver si confirma, modifica o revoca las condenas.