Para 2027

La ONU postergó el análisis del reclamo de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas finalizó sus sesiones ordinarias de 2026 sin tratar la presentación de la defensa de la ex presidenta. Los abogados buscan revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y habilitar una eventual candidatura electoral.