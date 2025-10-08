Justicia Federal

Condenaron a 14 años de prisión a Sabag Montiel por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 6 lo sentenció este miércoles por intentar matar a la expresidenta en septiembre de 2022. La pena fue unificada con otra causa por distribución de pornografía infantil. Brenda Uliarte fue condenada a 8 años de cárcel.