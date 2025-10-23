A las puertas del juicio

Causa Cuadernos: desestiman el pedido de Cristina Kirchner para ser absuelta

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó que la expresidenta sea sobreseída de modo anticipado en la causa de los cuadernos de las coimas, al entender que los hechos imputados no están cubiertos por una “cosa juzgada” y que el juicio oral podrá iniciarse el 6 de noviembre.