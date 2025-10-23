Causa Cuadernos: desestiman el pedido de Cristina Kirchner para ser absuelta

Cuando parecía que la vía del sobreseimiento podría abrirse para Cristina Kirchner, este jueves el tribunal encargado de la causa de los cuadernos de las coimas le dijo “no”.
El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó que la expresidenta sea sobreseída de modo anticipado en la causa de los cuadernos de las coimas, al entender que los hechos imputados no están cubiertos por una “cosa juzgada” y que el juicio oral podrá iniciarse el 6 de noviembre.
Cuando parecía que la vía del sobreseimiento podría abrirse para Cristina Kirchner, este jueves el tribunal encargado de la causa de los cuadernos de las coimas le dijo “no”.
En una resolución pública, los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 —Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— rechazaron la pretensión de la expresidenta de ser sobreseída de forma anticipada.
El planteo de la defensa era que, por haber sido absuelta ya por asociación ilícita en la causa Vialidad, esa “misma acción” no podría volver a enjuiciarse. Pero el tribunal respondió que los hechos objetados en la causa de los cuadernos son distintos y que “la cosa juzgada” no cubre esta nueva imputación.
La causa de los cuadernos de las coimas investiga un presunto sistema ilegal de recaudación de sobornos, en el que empresarios pagaban fondos a funcionarios públicos a cambio de mantener contratos de obra pública. En ese esquema, la acusación señala que la expresidenta habría sido la “jefa de la asociación ilícita”.
La estrategia de la defensa de Kirchner se basó en que esa imputación ya había sido objeto de una sentencia firme (en la causa Vialidad) que la absolvió por asociación ilícita, por lo que alegaban que no era procedente abrir este nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal evaluó que el objeto, las personas y el periodo de hechos son distintos.
También se rechazaron argumentaciones de la defensa sobre defectos de forma o presunta doble imputación, con lo cual la causa siguió el camino hacia el juicio oral.
Con el rechazo al sobreseimiento anticipado en mano, la causa sigue su curso. El tribunal fijó el inicio del debate judicial para el próximo 6 de noviembre, fecha que ya había sido anticipada en reportes previos.
Se trata de una audiencia de enorme envergadura: la causa reúne a decenas de imputados, cientos de testigos y exige una logística compleja. Que no haya sobreseimiento anticipado implica que el proceso se desarrollará sin interrupciones previas y bajo la supervisión de un tribunal oral que deberá garantizar la publicidad y el respeto a las garantías procesales.
El rechazo del sobreseimiento también marca un precedente: la estrategia de evitar el juicio por vía de “cosa juzgada” ya había funcionado para Kirchner en otras causas (Hotesur/Los Sauces) pero en este expediente, el tribunal la detuvo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.