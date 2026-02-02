Se reinicia el juicio por la causa Cuadernos y Cristina Kirchner pedirá nulidades
Tras el receso de verano, el Tribunal Oral Federal 7 retomará las audiencias preliminares, donde la defensa de la ex mandataria intentará cuestionar la validez del expediente y de los testimonios incorporados antes del inicio del debate de fondo.
La expresidenta a través de su defensa intentará anular el proceso.Crédito: REUTERS.
El calendario judicial de Cristina Kirchner vuelve a activarse con el reinicio del megajuicio por la causa conocida como los “Cuadernos de las coimas”. Tras el receso de enero y mientras se recupera de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la ex presidenta buscará, a través de su defensa, anular el proceso antes de que avance a la etapa central del debate.
El Tribunal Oral Federal N°7 retomará las audiencias de manera remota, vía Zoom, con el inicio de las denominadas cuestiones preliminares, una instancia clave en la que los abogados defensores intentarán cuestionar la validez del juicio antes de que comiencen las declaraciones indagatorias.
En esta primera etapa, las defensas plantearán pedidos de nulidad y sobreseimiento con el objetivo de debilitar las bases del proceso judicial. Se trata de una fase previa al debate oral propiamente dicho, en la que el tribunal deberá resolver si existen irregularidades que justifiquen frenar o modificar el desarrollo del juicio.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, contará con un tiempo estimado de una hora y media para exponer sus argumentos. Según se anticipa, uno de los ejes centrales de su presentación será el cuestionamiento a los testimonios de los imputados que declararon bajo la figura de arrepentidos.
Los planteosde la defensa
La estrategia de la defensa también incluirá objeciones a la etapa de instrucción de la causa, con pedidos de nulidad sobre distintas actuaciones judiciales. Además, se espera que Beraldi argumente que algunos de los hechos investigados ya fueron abordados en otros expedientes, lo que podría dar lugar a planteos de sobreseimiento.
Las audiencias se llevan a cabo en modalidad mixta, presencial y virtual.
Estas presentaciones podrían extenderse durante todo el mes de febrero, dado el número de imputados y la complejidad del expediente. Una vez finalizada esta instancia, será el turno de la fiscal Fabiana León, quien deberá emitir su opinión sobre cada uno de los pedidos formulados por las defensas.
Un añojudicialcargado
Para Cristina Kirchner, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, el juicio por los Cuadernos representa solo el primer desafío judicial del año. En los próximos meses también está previsto el inicio de los debates orales por las causas Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán.
Para la primera sesión está previsto que exponga la defensa de Cristina Kirchner.
Tras escuchar a la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deberán resolver qué planteos son admitidos y cuáles son rechazados, una decisión que marcará el rumbo definitivo del proceso.
Aunque las audiencias se realicen de forma virtual y con una frecuencia de dos encuentros semanales, el volumen de prueba acumulada y la cantidad de acusados hacen prever que el juicio podría prolongarse durante varios años.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.