El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantó que la provincia volverá a utilizar la cuasimoneda denominada “chachos”, oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), como parte del esquema para el pago de aumentos salariales ante la compleja situación de las cuentas públicas.
La Rioja reactivará la cuasimoneda “chachos” para pagar aumentos salariales
Lo confirmó el gobernador Ricardo Quintela, en el marco de las dificultades que atraviesan las cuentas públicas. La decisión apunta a sostener el pago de haberes mientras continúa el escenario económico adverso en la provincia.
La medida se enmarca en un contexto de dificultades financieras que atraviesan distintas provincias del país y busca brindar una herramienta transitoria para sostener el esquema de haberes estatales.
Cómo se aplicará el bono
Quintela aseguró que el objetivo es cumplir con las obligaciones salariales pese al escenario adverso. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, expresó el mandatario al confirmar la decisión.
Según lo previsto, la cuasimoneda podría comenzar a aplicarse con los salarios de julio, que se percibirán en agosto. En ese sentido, el gobernador aclaró que el bono no estaría destinado al aguinaldo, aunque sí podría formar parte de eventuales incrementos: “Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento”, señaló.
El esquema retoma una herramienta que ya había sido utilizada previamente en la provincia como respuesta a restricciones financieras, con el objetivo de amortiguar el impacto en los ingresos del sector público.
Reclamos al Gobierno nacional
El mandatario provincial también se refirió a la situación general del país y al impacto en las provincias. Indicó que el escenario actual es crítico por la caída de la actividad económica, el cierre de empresas y la pérdida de empleo.
En ese marco, mencionó encuentros entre gobernadores y cuestionó la falta de coordinación: “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, afirmó.
Además, planteó críticas a la política económica nacional y a la distribución de recursos, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo y la inversión en infraestructura.
Esquema transitorio en medio de la crisis
Desde la administración riojana sostienen que la implementación de los “chachos” busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mientras se evalúan alternativas de financiamiento. La medida se da en un contexto de negociaciones y pedidos de asistencia financiera al Gobierno nacional, sin definiciones concretas hasta el momento.