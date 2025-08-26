En Rosario

Detectan citas inventadas por IA en un escrito y reprenden al abogado

El letrado reconoció haber usado Inteligencia Artificial generativa y no haber chequeado debidamente la jurisprudencia invocada. La Sala II Civil y Comercial apeló a la "probidad" profesional y notificó al Colegio. A la vez, el juez advirtió sobre las "alucinaciones" que pueden producirse en estos casos.