Trámite 100 % on line

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Santa Fe supera los 2500 certificados digitales emitidos

Desde la Corte Suprema informaron que sólo en enero se confeccionaron más de 1400 certificados bajo la nueva modalidad, reflejando la creciente adopción del sistema digital por parte de la ciudadanía.