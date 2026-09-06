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Clara García, Felipe Michlig, Omar Perotti y Carlos Fascendini junto a Diego Maciel, quien juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Gentileza Cámara de SenadoresClara García, Felipe Michlig, Omar Perotti y Carlos Fascendini junto a Diego Maciel, quien juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Gentileza Cámara de Senadores
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Media Legislatura asistió al acto en el que Diego Maciel asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia y en primera fila aguardaron importantes figuras políticas provinciales, antes del inicio del acto en el que el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez le tomó juramento al ex secretario administrativo del Senado.

Frente al estrado estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, el ex gobernador Omar Perotti y el ex vicegobernador, Carlos Fascendini.

Un parte de prensa de la Cámara de Senadores, a la que está tan ligado Maciel, destaca que junto a Michlig participaron los senadores Julio Garibaldi, por el departamento La Capital; Esteban Motta, por San Martín; Germán Giacomino, por Constitución; Germán Baumgartner, por Garay; Hugo Rasetto, por Iriondo; y Oscar Dolzani, por San Javier. También asistieron el secretario administrativo, Leonardo Stangaferro, y el secretario legislativo, Agustín Lemos.

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Senado de Santa Fe
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