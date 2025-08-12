Actividad en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación activa en comisiones la agenda que impulsa la oposición

Más allá del rechazo de decretos del Ejecutivo, y de los vetos a leyes sancionadas, el plenario emplazó a las comisiones a tratar cuestiones postergadas. Reparto de ATN, emergencia científica, impuesto a los combustibles, Comisión $LIBRA y Salud Cerebral son algunos de los debates. Pichetto desmintió la interpretación oficial sobre las facultades delegadas.