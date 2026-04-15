Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas

Diputados de la Nación convocó a pymes ante la "situación desesperante" que atraviesan

Así lo informó el diputado santafesino Pablo Farías, presidente de la Comisión, luego de la reunión llevada a cabo este lunes en la que se acordó la agenda de trabajo. El martes próximo, junto con la Comisión de Comercio, los legisladores recibirán a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.