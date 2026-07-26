En el hall de la Legislatura se realizó la Asamblea Ciudadana convocada por el municipio santafesino para mostrar una encuesta realizada en la zona sur de la ciudad acerca de la transformación de la Plaza Italia. Al acto donde asistió el intendente Juan Pablo Poletti se sumaron los titulares de ambas cámaras, Felipe Michlig y Clara García que son los que llevan adelante la decisión de lograr la transformación. "La política le devolverá la plaza a los vecinos" dice el senador Michlig.
Espacios públicos
Ambrosetti por 5
La transformación de Plaza Italia sumó un nuevo respaldo ciudadano y dejó una comparación demográfica que llamó la atención.
Michlig con Corral y Garibaldi ante la presentación de la encuesta del municipio de Santa Fe sobre el destino de Plaza Italia. Foto: Manuel Fabatia
Son 6735 habitantes los que están viviendo en las 30 manzanas alrededor de la plaza Italia y la encuesta abarcó más del 10% de los vecinos del sur. Poletti habló de la consulta y de los resultados en una zona con muchas oficinas públicas y edificios históricos.
Cuando le tocó el turno a Michlig destacó que los vecinos de esa parte de la ciudad, significan cinco veces la población de la cual es oriundo y vecino, Ambrosetti, en el dpto San Cristóbal.
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