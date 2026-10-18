Jorge Boasso es el secretario de Seguridad Social de la provincia. Nacido en El Trébol pero con larga actuación profesional y política en Rosario. Radical, acompañó a Miguel del Sel como compañero de fórmula en las elecciones de 2015 cuando terminó imponiéndose Miguel Lifschitz en la carrera a la Casa Gris.
Reconocimiento en el gabinete provincial
Boasso sorprendido
Jorge Boasso recibió una distinción durante una reunión interministerial y protagonizó un momento de emoción al repasar su trayectoria política.
Jorge Boasso recibió una distinción durante una reunión interministerial. Foto: Manuel Fabatia
Desde la banca de concejal en Rosario dio fuertes debates, siempre polémico. Pullaro lo sumó en Seguridad Social y llevó adelante los debates para declarar la emergencia previsional.
Cuando el gobierno lo reconoció en la reunión interministerial del último miércoles y lo hicieron subir al escenario se emocionó. "Siempre dio discusiones en soledad y ahora integro un equipo de gobierno" señaló. Luego se detuvo a marcar la importancia de la seguridad social en la vida de los ciudadanos y hasta se atrevió a definir al gobierno de Pullaro como el mejor de la historia de Santa Fe.
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