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Casamiento libertario

La diputada provincial Valentina Ravera celebró su boda en Rosario, acompañada por familiares, allegados y numerosos referentes de La Libertad Avanza.

La diputada provincial Valentina Ravera celebró su boda en RosarioLa diputada provincial Valentina Ravera celebró su boda en Rosario
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La diputada santafesina Valentina Ravera, la más joven de la Cámara que integra, contrajo matrimonio el pasado fin de semana en la ciudad de Rosario con Luciano Ibarra. Ambos son militantes de La Libertad Avanza y la mayoría de los invitados procedían del espacio político que hoy conduce el país.

La boda se celebró en la catedral rosarino, los novios posaron en el Monumento a la Bandera y la fiesta fue en un salón en la localidad de Ibarlucea. "Me casé con el amor de mi vida" escribió en las redes la diputada que nació en Venado Tuerto y se crió en Elortondo. Su militancia política se inició en Rosario donde fue a estudiar Derecho.

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