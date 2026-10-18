Sin alusiones al resultado deportivo, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR) habló de la competencia entre representaciones de las ligas de fútbol de ese territorio y del Departamento Castellanos, ante la atenta mirada de su representante, Alcides Calvo (PJ).
Copa bidepartamental
Felipe Michlig y Alcides Calvo compartieron una jornada deportiva entre clubes de San Cristóbal y Castellanos, con una particularidad en el resultado.
El radical subrayó que impulsó la liga departamental en San Cristóbal al copiar lo hecho en Catellanos, para unir a través del fútbol a las ciudades y pueblos, y a sus clubes.
Lo destacó tras la disputa de la Segunda Edición de la Copa Bidepartamental, que esta vez se jugó en Suardi (San Cristóbal) en la cancha de Sportivo, con la presencia de los dos senadores y de otro "local" diputado Provincial Marcelo González.
Central Argentino Olímpico de Ceres se impuso por uno a cero a Deportivo Aldao. Otra vez, ganó un cuadro de la Liga Ceresina, pero al único gol -según destacan los diarios de Rafaela- lo convirtió un hijo de esa ciudad.
El rafaelino Fernando "Kunga" Romero, que se formó en Ferrocarril del Estado de Rafaela y pasó al club ganador a mitad del año.