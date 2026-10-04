En la tarde del último jueves, mientras sesionaba en esta capital la Cámara de Diputados, canales de cable de CABA mostraban el ingreso de la diputada santafesina Amalia Granata a un hotel de la zona de Puerto Madero donde se encontraba alojado el músico Robbie Williams.
Granata en el hotel, no en la Cámara
Mientras Diputados sesionaba en Santa Fe, Amalia Granata apareció en un hotel de Puerto Madero y las imágenes despertaron especulaciones.
No obstante, la legisladora santafesino informó que fue al hotel para participar del cumpleaños de una amiga abogada.
La presencia de Granata generó especulaciones durante la cobertura televisiva previa al recital del cantante. La diputada provincial había ingresado al establecimiento con una bolsa, justo cuando distintos medios seguían la estadía del artista británico en Puerto Madero. Sin embargo, Granata aclaró que no fue a encontrarse con el músico: asistió al cumpleaños de la abogada Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro, junto con otras figuras del espectáculo invitadas al festejo privado.
Es más, Granata compartió, en redes sociales, una foto desde el hotel con la cumpleañera.