Robbie Williams sorprendió a los fanáticos que lo esperaban en Buenos Aires al salir a la puerta del hotel donde se encuentra alojado. El músico británico conversó con algunos seguidores, recibió pedidos para sus próximos conciertos y protagonizó un inesperado momento musical.
Robbie Williams sorprendió a sus fans argentinos con un show improvisado en la puerta del hotel
El artista británico se acercó a quienes aguardaban su llegada, tomó una guitarra e interpretó cuatro canciones de manera acústica. Además, mantuvo una videollamada con su familia y confirmó detalles de su esperado regreso al país después de dos décadas.
Durante el encuentro, el artista se lamentó por haber tardado tantos años en regresar a la Argentina y escuchó las sugerencias de quienes se acercaron para verlo. Incluso tomó en cuenta algunos pedidos de sus seguidores para sumar canciones al repertorio de sus presentaciones del 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires.
Un show improvisado
Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el cantante tomó una guitarra y comenzó a tocar frente a la multitud que se había reunido en el lugar.
En ese pequeño show acústico interpretó “All My Life”, “Selfish Disco”, “Advertising Space” y “Angels”. Los fanáticos acompañaron cada canción y registraron la escena con sus celulares.
Las imágenes y videos del encuentro fueron luego compartidos en redes sociales y mostraron la cercanía del músico con quienes lo aguardaban afuera del establecimiento.
Una inesperada videollamada familiar
Durante su permanencia frente al hotel, el artista también realizó una videollamada con su esposa y su hijo.
En uno de los videos difundidos en redes sociales, además, saludó a su gata a través de la pantalla y mostró el teléfono a las personas que se encontraban junto a él para que pudieran hablar con su familia.
“¿Estás bien, bebé? ¿Vas a ir a la cama o vas a ver la tele?”, le preguntó a su pareja durante la comunicación.
El regreso después de 20 años
El cantante llegó a la Argentina tres días antes de su primer concierto, después de haber arribado desde Chile. Su regreso se produce 20 años después de sus últimas presentaciones en el país.
Los shows están previstos para el 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires, donde presentará canciones de su nuevo álbum, Britpop, y repasará distintos éxitos de su trayectoria.
La gira ya pasó por Reino Unido durante el año pasado y generó expectativa entre los seguidores argentinos, que esperan sus primeras presentaciones en esta nueva visita.
Un vínculo que atraviesa generaciones
La vuelta del artista despertó entusiasmo entre quienes siguen su carrera desde sus primeros éxitos y también entre las nuevas generaciones que conocieron su música a través de internet.
Las entradas se agotaron rápidamente y se anunciaron nuevas fechas para el 2 y el 4 de octubre.
El cantante ya había realizado dos presentaciones en River en 2006. También tuvo una participación que finalmente no se concretó en un festival en 2018, además de protagonizar un romance que tuvo repercusión mediática y cumplir una promesa realizada a una fan argentina.
El álbum que presentará en Argentina
A mediados de enero, el músico estrenó Britpop, un disco compuesto por once canciones que busca homenajear la música de su país.
Al referirse al álbum, explicó que se propuso crear “el álbum que quería escribir” después de dejar Take That en 1995.
“Fue el apogeo del pop británico y una época dorada para la música”, afirmó al recordar la etapa de la banda que marcó el inicio de su carrera.