Cuatro canciones

Robbie Williams sorprendió a sus fans argentinos con un show improvisado en la puerta del hotel

El artista británico se acercó a quienes aguardaban su llegada, tomó una guitarra e interpretó cuatro canciones de manera acústica. Además, mantuvo una videollamada con su familia y confirmó detalles de su esperado regreso al país después de dos décadas.