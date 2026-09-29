El artista urbano Dillom volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras protagonizar un emotivo e insólito encuentro con uno de sus seguidores. Acompañado por su guitarrista, el músico cordobés Giuliano “El Gringo” Tomatis, el cantante se presentó en una vivienda del barrio porteño de Almagro para compartir una cena casera de milanesas con puré.
Dillom cumplió una promesa en Almagro: fue a comer milanesas a la casa de un fan
A partir de un divertido intercambio en las redes sociales, el cantante urbano sorprendió a un seguidor en Almagro y compartió una cena casera inolvidable.
La historia, que comenzó semanas atrás como una sugerencia en tono de broma de la madre del fanático, se concretó en las últimas horas y generó una ola de repercusiones por el cercano gesto del músico con su público.
De un comentario familiar en X a una cita confirmada
El insólito episodio tuvo su origen dos semanas atrás, cuando el usuario registrado como @Dillomillonario compartió en la red social X una anécdota familiar relacionada con su admiración por el músico. El joven contó que posee una remera por cada show al que asistió del cantante —reuniendo cerca de 15 prendas— y relató la particular propuesta que le hizo su madre al ver una de ellas: “Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer”.
Acompañando la anécdota, el fanático escribió entre risas: “Sí, ma jajajajajajaj. Ya me va a dar bola, le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos”. Lo que parecía un mensaje más dentro del universo de las redes sociales tomó un giro inesperado un día después, cuando el propio intérprete de “Cirugía” respondió de manera directa a la publicación: “Voy amigo, ¿dónde es?”.
Sorprendido por la reacción del artista, el joven contestó con entusiasmo e incredulidad: “AHHHHHHHHH TE AMO GORDOOOOOO!!!! Es en Almagro”. A partir de ese intercambio, la comunidad digital comenzó a especular sobre si el encuentro realmente ocurriría o si quedaría únicamente como un ida y vuelta simpático en la red.
Milanesas, puré y el divertido pedido de “El Gringo”
La confirmación llegó en las últimas horas, cuando el seguidor publicó un video que registró la velada. En las imágenes se observa a Dillom sentado a la mesa del comedor junto a su guitarrista, Giuliano Tomatis, conocido popularmente como “El Gringo”. Sobre la mesa, el menú servido fue exactamente el prometido: una clásica porción de milanesas caseras con puré de papas.
Durante la grabación, el propio artista elogió la preparación de la comida entre sonrisas: “Muy rico todo, che. Lo único que el Gringo quiere repetir”. Acto seguido, la cámara enfocó al guitarrista cordobés, quien con los cubiertos en la mano acotó con humor: “No, mentira, boludo… Hay un poco más, ¿no?”.
La difusión del video desató miles de comentarios y reacciones por parte de los usuarios, quienes celebraron la humildad del artista y las ocurrencias del encuentro. Entre las respuestas más destacadas de la publicación figuraron mensajes como: “Es increíble, te recontra felicito”; “Caía con Gringo, qué genios”; “El Gringo quiere otra milanesa ja ja”; “Qué grande es el Dillom, lo quiero”; “Son unos genios”; “Basta, me voy a morir de envidia”; e “Increíble pero no se me da”.
La despedida, los agradecimientos y un recuerdo firmado
Tras finalizar la cena, la interacción entre el músico y el seguidor continuó en las plataformas digitales. Dillom le envió un mensaje de agradecimiento al joven expresando: “Gracias, amigo. Perdón que no te dejamos ni una para almorzar mañana”. Por su parte, el anfitrión le respondió reforzando su admiración: “¡De nada, amigo! Son unos genios y les deseo lo mejor en lo que viene, ¡sigan tocando que nosotros los vamos a ir a ver! Se los quiere y Aguante LNV”.
Como broche de oro de la visita, el joven compartió la imagen de un objeto que guardará como recuerdo imborrable de la noche: un ejemplar discográfico firmado en el acto por Dillom, El Gringo y Chino. Fiel a su estilo bromista, el fanático acompañó la foto del disco con una publicación que decía: “Se permuta disco firmado por Dillom, Gringo y Chino por un departamento en Palermo”.
El cruce entre Dillom y su fanático en Almagro expone una faceta cada vez más valorada en la industria musical actual: la capacidad de los artistas de romper las barreras digitales y conectar de manera genuina con sus audiencias. Luego de destacarse recientemente en escenarios multitudinarios como el Estadio Monumental junto a Lali Espósito, el músico demostró que el contacto directo con sus seguidores trasciende los escenarios y la estética de sus conciertos, transformando una simple ocurrencia familiar en un momento inolvidable.