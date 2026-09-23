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Quién es el joven coreano que se volvió viral tras cantar Gangnam Style en español

Con una lograda adaptación y gran sentido del humor, el joven asiático sorprendió a los usuarios de las plataformas digitales al recrear el hit mundial.

El video publicado en redes sociales superó rápidamente los picos habituales de interacción del creador.El video publicado en redes sociales superó rápidamente los picos habituales de interacción del creador.
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Un creador de contenido surcoreano causó furor en las redes sociales al interpretar una inédita versión en español del clásico "Gangnam Style", el fenómeno global del K-pop lanzado por PSY. El video se multiplicó rápidamente en reproducciones y cosechó miles de comentarios de usuarios hispanohablantes que celebraron tanto la pronunciación como el humor del joven, quien definió esta producción como la mejor de toda su trayectoria digital.

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El fenómeno que cruzó continentes con humor y ritmo

La música surcoreana ha logrado consolidarse como un fenómeno de alcance global en la última década, pero pocas canciones marcaron un hito tan drástico en la cultura popular de Internet como "Gangnam Style". Años después del éxito arrollador del tema original, las plataformas digitales volvieron a posicionar este clásico en el centro de la escena gracias a la propuesta innovadora de un tiktoker surcoreano.

Decidido a conectar de manera directa con la comunidad de habla hispana, el joven adaptó la célebre letra a un español fluido y divertido. Lejos de limitar su actuación a una traducción literal, ajustó la métrica y la rima para que encajaran a la perfección con la base rítmica de la canción original, logrando una pieza tan pegadiza como desopilante que rápidamente llamó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

espectaculo musical cantante South Korean singer Psy (C) performs before the Italian Cup final soccer match between AS Roma and SS Lazio at the Olympic stadium in Rome May 26, 2013. REUTERS/Giampiero Sposito (ITALY - Tags: SPORT SOCCER ENTERTAINMENT) italia Psy campeonato torneo liga italiana italiano futbol partido lazio romaLa música surcoreana ha logrado consolidarse como un fenómeno de alcance global en la última década, pero pocas canciones marcaron un hito tan drástico en la cultura popular de Internet como "Gangnam Style". REUTERS/Giampiero Sposito

La reacción en las redes sociales y el impacto en el público hispano

El video publicado en redes sociales superó rápidamente los picos habituales de interacción del creador. La respuesta por parte de los usuarios latinoamericanos y españoles fue inmediata: miles de personas destacaron el enorme esfuerzo dedicado a la fonética, el ritmo y la edición visual, inundando la sección de comentarios con elogios, memes y bromas sobre la soltura del influencer.

En sus propias palabras transmitidas a través de la descripción de la publicación, el joven calificó la experiencia afirmando que se trataba del mejor video que había realizado en su vida. Este entusiasmo se contagió al público, generando una ola de reacciones que incluyó duetos, parodias secundarias y pedidos formales de sus seguidores para que continúe traduciendo otros hits célebres del pop coreano a nuestro idioma.

Un creador de contenido surcoreano causó furor en las redes sociales al interpretar una inédita versión en español del clásico "Gangnam Style", el fenómeno global del K-pop lanzado por PSY.Un creador de contenido surcoreano causó furor en las redes sociales al interpretar una inédita versión en español del clásico "Gangnam Style", el fenómeno global del K-pop lanzado por PSY.

Un puente cultural a través de la música y la comedia

El fenómeno no solo resalta la vigencia del hit de PSY, sino que evidencia el poder integrador de la comedia y la música en la era del contenido breve. La interacción entre creadores asiáticos y audiencias hispanohablantes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, donde el aprendizaje del idioma y la adopción de modismos locales se transforman en una herramienta de entretenimiento masivo.

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Este cruce cultural reafirma cómo la viralidad puede convertir un recuerdo nostálgico del ecosistema digital en un nuevo clásico del entretenimiento en redes sociales, consolidando a creadores independientes como verdaderos embajadores culturales espontáneos.

La versión hispana de "Gangnam Style" demuestra que la creatividad y el sentido del humor continúan superando cualquier barrera idiomática en el entorno digital. El impacto de este contenido vuelve a poner en evidencia el interés mutuo entre la cultura surcoreana y el mundo hispanohablante, dejando la puerta abierta para nuevas producciones virales que continúen conectando a comunidades de distintas latitudes a través del ritmo y la simpatía.

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