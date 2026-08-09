En Casa Gris hay alivio y hasta algún grado de satisfacción por los dos nombres de dos abogados propuestos para asumir cargos de relevancia en la justicia federal de Rosario y cuyo tratamiento está en manos del Senado de la Nación.
Guiño santafesino a pliegos federales
Dos candidatos para cargos clave de la Justicia federal rosarina son observados con buenos ojos desde el gobierno provincial.
Si bien aseguran que no hubo consultas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para con autoridades provinciales se resaltan los nombres de Florentino Malaponte para integrar la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones y el de Franco Carbone como juez de Garantías.
En el caso de Malaponte ya pasó la audiencia pública y está próximo a llegar al recinto mientras que en el caso de Carbone el trámite empezó la semana pasada.
Sobre el tema justicia federal de Santa Fe, en Casa Rosada hablan con la senadora Carolina Losada que luego hace algún tipo de consulta con el Ejecutivo santafesino. Días atrás, el gobernador Pullaro tuvo una reunión con Mahiques pero no se habló de nombres sino de la necesidad de avanzar con la cobertura de vacantes.
Carbone es hoy fiscal del Ministerio Público de la Acusación en Rosario y está a cargo de la Unidad de Microtráfico donde ha desempeñado una importante tarea desde la entrada en vigencia de la investigación provincial del delito.