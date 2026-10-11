Al intendente Juan Pablo Poletti, le tocó cerrar el acto inaugural de la Semana Comex realizada en Los Maderos del puerto local. "Yo soy médico cirujano" dijo al subir al escenario y sacar el discurso que iba a leer para darle la bienvenida a los visitantes y a los participantes del encuentro.
"Soy médico cirujano"
Juan Pablo Poletti apeló a su formación profesional durante la apertura de Semana Comex, donde también hubo anuncios vinculados al sector productivo.
"Para Santa Fe es una oportunidad para que nuestras empresas puedan encontrarse, generar vínculos, conocer nuevos mercados y abrir oportunidades de negocios. Desde el municipio entendemos que gobernar también es generar oportunidades. Tenemos la obligación de pensar qué ciudad queremos construir en los próximos 10 o 20 años. Y eso implica trabajar junto al sector privado, las universidades, con las cámaras, con los emprendedores y con el sector científico-tecnológico para generar más producción, más inversión y más empleo", dijo Poletti en la ocasión.
Antes, el presidente de la entidad anfitriona, Sebastián Benzi, y la representante de la Cámara Argentina de Comercio, Ana Sumchesky también recurrieron a los discursos escritos. En cambio, el ministro de Economía, Pablo Olivares, improvisó su ponencia e incluso anticipó que están trabajando con su par de Desarrollo Productivo para incluir incentivos a los agentes aduaneros santafesinos en la próxima ley tributaria.