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Una postal inédita en la Legislatura

Radicales presidentes

Felipe Michlig y José Corral encabezaron simultáneamente las sesiones de ambas cámaras y dejaron una particularidad institucional que no se registraba desde 1973.

Una postal inédita en la Legislatura. Créditos: Flavio RainaUna postal inédita en la Legislatura. Créditos: Flavio Raina
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El último jueves, en la Legislatura, se produjo un hecho institucional inédito desde 1973 a la fecha. Las sesiones de ambas cámaras fueron presididas por dos dirigentes provenientes de la Unión Cívica Radical.

La sesión Ordinaria del Senado fue encabezada por Felipe Michlig, representante de San Cristóbal, presidente pro témpore del cuerpo y a cargo del Senado desde la renuncia de la entonces vicegobernadora y hoy diputada nacional Gisela Scaglia. Desde diciembre pasado, es Michlig el encargado de conducir las sesiones del cuerpo.

En tanto, la sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados fue encabezada por el capitalino José Corral debido al viaje al exterior de la titular natural, Clara García. La socialista está en Brasil para participar como veedora de las elecciones de este domingo.

Desde 1973 a la fecha, dirigentes justicialistas y socialistas fueron los presidentes de la Cámara de Diputados y hubo radicales en la vicepresidencias del cuerpo que ejercieron la conducción de alguna sesión en determinados momentos pero nunca desde principio al final como le correspondió a Corral el último jueves.

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