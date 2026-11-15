Lo aplaudieron en 2024 cuando una parte de los sindicatos estatales provinciales rechazaron la ley de reforma ante el déficit de la Caja de Jubilaciones y han previsto volver a hacerlo nuevamente, ahora en un acto de carácter institucional.
Reconocimiento a Gutiérrez
El Sindicato de Trabajadores Judiciales distinguió al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, ante su próximo retiro.
En octubre de 2024 se debatían los números de las jubilaciones que paga el Estado Provincial y Rafael Gutiérrez acertó a pasar mientras se realizaba una asamblea gremial en el hall central del Palacio de Tribunales y espontáneamente el presidente de la Corte fue aplaudido.
Ahora, confirmado su retiro, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe realizó "un reconocimiento especial" al Dr. Gutiérrez.
Fue "en reconocimiento a su compromiso ético y gremial en la defensa de los derechos de los trabajadores, la independencia del Poder Judicial y en especial por su búsqueda de la Justicia Social para el pueblo santafesino".
El homenaje fue celebrado en el Club de Campo "Compañero Juan Enrique Cisneros", en día del Trabajador Judicial, "con la asistencia de las nuevas autoridades electas", Alejandro Nucci y María Elena Martínez, secretarios general y ejecutiva del gremio