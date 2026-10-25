Una docena de dirigentes políticos santafesinos se encontraron en CABA en el XX encuentro anual del grupo RAP (Red de Acción Política) que tiene la particularidad de congregar a hombres y mujeres de todas las provincias y de todos los partidos políticos.
Santafesinos en RAP
Dirigentes de distintos espacios de Santa Fe participaron de un encuentro nacional dedicado al diálogo político, las instituciones y los desafíos del país.
A lo largo de tres días hubo una combinación de presentaciones y espacios de diálogo con foco en dos grandes cuestiones: el contexto político, social y económico y las perspectivas para los próximos 12 meses así como las cuestiones vitales a encarar para tratar de que en los próximos 20 años la Argentina transite un sendero de convergencia con el desarrollo inclusivo, para fortalecer las instituciones y tener una justicia independiente, mejorar la educación y lograr una cultura de integridad y transparencia.
Hubo varias ponencias, entre otros Alejandro Catterberg, Gabriela Aguilar, Luis A. Bameule, Gastón Bourdieu, Martín Rappallini, Delfina Arambillet, Federico Hernández y Mateo Salvatto. Otros paneles los compartieron la santafesina Gisela Scaglia, María Angélica Gelli, Eduardo Levy Yeyati Roberto De Michele, así como los gobernadores que forman parte de RAP como Rogelio Frigerio y Martín Llaryora.
Esteban Bullrich, integrante de la Red, compartió un mensaje y también habló al grupo Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Además de Scaglia, se vio participar en esta ocasión al intendente rosarino Pablo Javkin; a los diputados provinciales Walter Agosto, José Corral, Clara García y Dionisio Scarpin y a la ex diputada Silvina Frana. Son 28 los dirigentes santafesinos integrantes, varios de los cuales estuvieron en una de las tres jornadas del encuentro anual.