El rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma visitó el pasado lunes a monseñor José María Arancedo, arzobispo emérito de Santa Fe de la Vera Cruz. Fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires.
Visita a Arancedo
El rector de la Universidad Católica de Santa Fe visitó al arzobispo emérito José María Arancedo en Buenos Aires, con saludos de la comunidad universitaria y un obsequio santafesino.
Junto al secretario de Gestión de Posgrado, Adrián Uriarte, el rector llevó los saludos de la comunidad universitaria de la UCSF, así como también de la Mesa del Diálogo Santafesina, instancia que el mismo Mons. Arancedo impulsara en 2003, siendo entonces arzobispo.
El encuentro fue un momento para compartir la actualidad de la universidad y la propia vida de la ciudad de Santa Fe, así como también, muy especialmente, de los preparativos y expectativas por la visita del Papa León XIV al Cottolengo.
A modo de agradecimiento, le llevaron una caja de alfajores santafesinos, que monseñor apreció y compartió con las hermanas que hoy lo asisten en su vida cotidiana, al tiempo que envió su salud y bendición