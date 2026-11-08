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Una visita a Patricia

El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly, se reunió con Patricia Bullrich en medio de las especulaciones sobre el futuro político de la legisladora.

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El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly, viajó a CABA y, entre otras, actividades, se reunió con la senadora Patricia Bullrich. "Siempre es un gusto reunirme con Bullrich y compartir una valiosa charla sobre los proyectos y desafíos del presente y del futuro", escribió en redes sociales.

El encuentro fue en el marco de muchas especulaciones sobre el futuro de la senadora porteña. "La vi con mucha potencia, optimismo, energía y concentración. Está en su mejor momento", le dijo el santotomesino a amigos que le preguntaron sobre cómo encontró personalmente a la legisladora.

Weiss Ackerly y Bullrich vienen compartiendo desde hace años militancia especialmente en el Pro más allá de que ahora la senadora se haya afiliado a La Libertad Avanza. "Tenemos mucho caminos juntos" recordó el intendente.

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