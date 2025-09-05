Boletín Oficial

Se creó un Centro Regional para combatir las drogas sintéticas y sustancias psicoactivas

El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP). La medida,busca centralizar datos, detectar tendencias delictivas y diseñar políticas para enfrentar el narcotráfico en la Argentina y la región.