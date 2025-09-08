Axel Kicillof, tras la victoria: “Es una alegría reparadora”

Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron juntos en el búnker del peronismo en La Plata tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. La foto de unidad llegó después de confirmarse la victoria con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, que tuvo a Javier Milei encabezando la campaña.
En tercer lugar quedó el espacio de centro Somos Buenos Aires, con 5,40%, seguido por el Frente de Izquierda con 4,37%.
Con estos números, el peronismo consolidó su predominio en el distrito gobernado por Axel Kicillof, quien participó del armado de unidad que incluyó al PJ bonaerense —que conduce Máximo Kirchner— y al Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.
La participación en la jornada alcanzó el 62,79% del padrón, según datos del escrutinio provisorio.
“Empiezo por los agradecimientos. Primero a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo a los militantes y las militantes que vencieron la resignación, los ataques, y salieron a la cancha y a las calles a pelear la elección. Tercero a los candidatos, a los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente a los seccionales y distritales de Fuerza propia. Protagonizaron una elección histórica, a los intendentes e intendentas del peronismo, que defendieron a nuestra gente”, resaltó.
“Gracias a los que escucharon lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio [Massa], Cristina [Kirchner], injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", sumó.
Y completó: “A los dirigentes nacionales, sindicales y los compañeros que van a ser candidatos en la elección de octubre, Jorge Taiana, [Juan] Grabois, [Vanesa] Siley, [Hugo] Yasky, Palazzo, Hugo Moyano. Y también a los que, contra todos los pronósticos y contra los agoreros de siempre, pudieron hacer una de las elecciones más pacíficas de la historia de la provincia. Tuvimos una elección transparente, sin una denuncia. Gracias [Javier] Alonso, [Carlos] Bianco, a la policía de la provincia, fuerzas federales y la junta electoral. Esto es una fiesta popular”.
La foto de la unidad
Con el 82% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sacó una ventaja de 13 puntos, resultado que derivó en los festejos en el búnker de La Plata. Allí, el gobernador Axel Kicillof y el ex ministro de Economía Sergio Massa posaron juntos en una foto que rápidamente se difundió como gesto de unidad política.
Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron juntos en el búnker.
Resultados por secciones
Primera Sección (Gabriel Katopodis y Malena Galmarini): Fuerza Patria 47,26% vs. LLA 37,16% — distribución: 6 bancas para el peronismo y 3 para los libertarios.
Segunda Sección (noroeste bonaerense): PJ 35,43% vs. LLA 29,82%.
Tercera Sección (conurbano sur; Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza): PJ 53,86% vs. LLA 28,56% (lista de LLA encabezada por Maximiliano Bondarenko).
Cuarta Sección: Fuerza Patria 40,28% vs. LLA 30,30%; Somos Buenos Aires 19,99% — reparto: 3 bancas para el PJ, 2 para Somos Buenos Aires y 2 para LLA.
Quinta Sección (costa atlántica): triunfo de LLA con 41,56% (liderada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro) frente al PJ con 37,54%.
Sexta Sección: LLA 41,79% vs. PJ 34,13%.
Séptima Sección: Fuerza Patria 38,22% vs. LLA 32,84%.
Octava Sección (región capital, La Plata): Fuerza Patria 43,61% vs. LLA 36,95%.
Otras fuerzas: Potencia 1,40%; Unión y Libertad y Nuevos Aires 1,29% cada una.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
