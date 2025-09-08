#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Lista completa

Cuáles son los diputados y senadores electos en la provincia de Buenos Aires

A pesar de no llegar al 100% del escrutinio, ya están confirmadas las tendencias de los nombres elegidos por los bonaerenses

Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Crédito: Gobierno de la provincia de Buenos Aires
 9:46

Las elecciones legislativas dentro de la provincia de Buenos Aires reflejaron una clara tendencia en favor del oficialismo bonaerense y en contra de la gobernación central del país.

Mirá tambiénJavier Milei reconoció la derrota: "Hay que aceptar el resultado”

El propio presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó desde el búnker la derrota de La Libertad Avanza ante Fuerza Patria, celebrada por el gobernador Axel Kicillof y parte de la corriente kirchnerista.

Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Crédito: Gobierno de la provincia de Buenos AiresLegislatura de la provincia de Buenos Aires. Crédito: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

A primera hora de este lunes; con 98.83% de mesas escrutadas, 4.337.516 votos contabilizados y un 60% del padrón presente; ya hay tendencias casi definitivas de los nombres que ocuparán las bancas de la legislatura bonaerense.

El peronismo mantendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados y quórum en el Senado, al renovar todas las bancas que ponía en juego y sumar nuevos escaños en la Legislatura bonaerense.

Mirá tambiénNo se ve un plan concreto

Con estos resultados Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 19 que puso en juego en la Cámara de Diputados, con lo cual tendrá un bloque de 39 escaños.

El peronismo consiguió 10 de los ocho bancas que ponía en juego en la Tercera Sección, 4 de las 4 que arriesgaba en la Segunda Sección Electoral y en la Sexta, y 3 en la Octava.

Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Crédito: Gobierno de la provincia de Buenos AiresLegislatura de la provincia de Buenos Aires. Crédito: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En la actualidad tiene 37 bancas, por lo que ahora, con 39, estará a ocho del quórum de ese cuerpo parlamentario.

Lista completa de diputados y senadores

Cámara de Diputados

  • Fuerza Patria (17 bancas): Diego Nanni, Evelyn Yanz, Carlos Puglelli, Cintia Romero, Verónica Magario, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelen Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, Jose Galvan, Romina Barreiro, Roberto Vázquez, Alejandro Dichiara (reelección), Maite Alvado y Esteban Acerbo.
  • La Libertad Avanza (18 bancas): Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analia Corvino, Alejandro Rabinovich, Maximiliano Bondarenko, Maria Stololano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo, Leticia Bontempo, Oscar Liberman, Carla Pannelli, Héctor Gay, Mariela Vitale, Gustavo Coria, Francisco Adorni, Julieta Quintero y Juan Osaba.
  • Hechos (3 bancas): Manuel Passaglia, Paula Bustos y Ignacio Mateucci.
  • Frente de Izquierda (2 bancas): Nicolás del Caño y Mónica Scholotthauer.
  • SOMOS (2 bancas): Andrés Leo y Priscila Minnaard.

Cámara de Senadores

  • Fuerza Patria (13 bancas): Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha, Fernando Coronel, Diego Videla, Valeria Arata, Germán Lago, Fernanda Raverta, Jorge Paredi, María Ines Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Diaz.
  • La Libertad Avanza (8 bancas): Diego Valenzuela, Maria Luz Bambaci, Luciano Olivera, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Guillermo Montenegro, Cecilia Martínez y Matias de Urraza.
  • Somos (2 bancas): Pablo Petrecca y Natalia Quintana.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Elecciones 2025
Buenos Aires

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro