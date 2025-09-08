Cuáles son los diputados y senadores electos en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones legislativas dentro de la provincia de Buenos Aires reflejaron una clara tendencia en favor del oficialismo bonaerense y en contra de la gobernación central del país.
A pesar de no llegar al 100% del escrutinio, ya están confirmadas las tendencias de los nombres elegidos por los bonaerenses
Las elecciones legislativas dentro de la provincia de Buenos Aires reflejaron una clara tendencia en favor del oficialismo bonaerense y en contra de la gobernación central del país.
El propio presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó desde el búnker la derrota de La Libertad Avanza ante Fuerza Patria, celebrada por el gobernador Axel Kicillof y parte de la corriente kirchnerista.
A primera hora de este lunes; con 98.83% de mesas escrutadas, 4.337.516 votos contabilizados y un 60% del padrón presente; ya hay tendencias casi definitivas de los nombres que ocuparán las bancas de la legislatura bonaerense.
El peronismo mantendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados y quórum en el Senado, al renovar todas las bancas que ponía en juego y sumar nuevos escaños en la Legislatura bonaerense.
Con estos resultados Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 19 que puso en juego en la Cámara de Diputados, con lo cual tendrá un bloque de 39 escaños.
El peronismo consiguió 10 de los ocho bancas que ponía en juego en la Tercera Sección, 4 de las 4 que arriesgaba en la Segunda Sección Electoral y en la Sexta, y 3 en la Octava.
En la actualidad tiene 37 bancas, por lo que ahora, con 39, estará a ocho del quórum de ese cuerpo parlamentario.
Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.