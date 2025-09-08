No se ve un plan concreto

La Libertad Avanza (LLA) lanzó su plataforma política para 2023 basada en ideas liberales y el respeto a la Constitución, lo que hacía suponer un gobierno justo, honesto y eficaz. Sin embargo, ya avanzado 2025, lo que se ve me desconcierta mucho y no creo ser el único. No comparto las restricciones y medidas intervencionistas para contener la inflación, los pesos del mercado, el dólar, los precios, los salarios, etc. Son medidas que la historia ha demostrado que duran un suspiro y no solucionan nada.
El presidente Javier Milei dijo hace poco que los K "lo quieren matar" y que "quieren destruir el plan económico". En lo personal detesto a las personas que en lugar de recurrir la justicia ante una amenaza se victimizan. Y en cuanto al plan económico creo que habla de algo que no existe. Y lo demuestra la pasividad de los inversores y agentes productivos que no ven un plan concreto, lo que hace que nuestra economía siga estancada y según los informes del Ministerio de Economía en los parámetros de 2023.
En cuanto a la honestidad que mencioné antes, me gustaría que los presuntos involucrados en el caso de los audios, no se amparen en el polémico fallo del también sospechado juez Alejandro Maraniello. Juristas renombrados lo han considerado un acto inconstitucional y violatorio de la libertad de expresión. Lo que deberían hacer la señora Karina Milei y el resto es ponerse a disposición de la justicia. Porque lo mejor que tienen para ofrecer a una sociedad cansada de dudas es su honra, que si es intachable vale mucho: nada menos que la confianza en el estado. Algo que los argentinos hemos perdido por los gobiernos corruptos del pasado. Y LLA , por su pobre gestión económica y política, no ha sabido defender.
