#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Gobernadores

"Sin gestión, no hay futuro”: reflexiones sobre la derrota en PBA

Tras la victoria del peronismo en Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias se expresaron sobre la necesidad de gestión y de enfocarse en producción, trabajo y seguridad.

Gobernadores del bloque Provincias Unidas remarcaron la importancia de la gestión y la producción para el futuro del país.
 3:05
Por: 

Gobernadores de varias provincias se manifestaron luego de la contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que reconfigurará el mapa de la Legislatura bonaerense.

El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora difundieron un mensaje en redes sociales: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, afirmaron.

La derrota del Gobierno de Milei en Buenos Aires fue interpretada por los mandatarios provinciales como una señal sobre la importancia de la gestión y de la concreción de resultados.

l gobernador de Santa Fe destacó la necesidad de pasar de la confrontación a la gestión.l gobernador de Santa Fe destacó la necesidad de pasar de la confrontación a la gestión.

El mensaje desde el interior productivo

“Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, señalaron, destacando la necesidad de pasar de la confrontación a la acción concreta.

Los gobernadores recordaron la importancia de centrarse en el futuro, promoviendo trabajo, transparencia y sentido común, valores que consideran esenciales para responder a las expectativas de la sociedad.

Pullaro y Llaryora forman parte del bloque Provincias Unidas, que busca posicionarse como alternativa frente a la polarización entre el mileísmo y Fuerza Patria. El espacio también incluye a Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El mandatario de Córdoba resaltó la importancia de la seguridad, la producción y el trabajo como prioridades para el futuro.El mandatario de Córdoba resaltó la importancia de la seguridad, la producción y el trabajo como prioridades para el futuro.

Sintonía en toda la región

En la misma línea, Llaryora y Vidal compartieron un mensaje similar en X, destacando la necesidad de que el Gobierno nacional atienda las demandas de la ciudadanía: “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un llamado de atención. Sin gestión, no hay futuro”.

Los mandatarios subrayaron que los argentinos buscan crecer con seguridad y tranquilidad, pero que los problemas actuales, como la inflación y la dificultad para llegar a fin de mes, requieren soluciones concretas.

El bloque Provincias Unidas se presenta como la voz del interior productivo, promoviendo políticas que generen empleo, inversión y desarrollo regional.

Pullaro, Llaryora y Vidal coincidieron en que el futuro se construye colectivamente: “Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, invitando a una gestión basada en acción, diálogo y resultados.

El mensaje de los gobernadores se difundió ampliamente en redes sociales y fue interpretado como un posicionamiento estratégico de cara a la agenda nacional y la consolidación del bloque frente a la polarización política.

La derrota en Buenos Aires no solo modificó el escenario legislativo, sino que también reavivó la discusión sobre la necesidad de medidas concretas para mejorar la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Ignacio Torres
Martín Llaryora
Córdoba
Claudio Vidal
Buenos Aires
Elecciones 2025
Javier Milei

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro