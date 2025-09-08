"Sin gestión, no hay futuro”: reflexiones sobre la derrota en PBA

Gobernadores de varias provincias se manifestaron luego de la contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que reconfigurará el mapa de la Legislatura bonaerense.
Tras la victoria del peronismo en Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias se expresaron sobre la necesidad de gestión y de enfocarse en producción, trabajo y seguridad.
El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora difundieron un mensaje en redes sociales: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, afirmaron.
La derrota del Gobierno de Milei en Buenos Aires fue interpretada por los mandatarios provinciales como una señal sobre la importancia de la gestión y de la concreción de resultados.
“Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, señalaron, destacando la necesidad de pasar de la confrontación a la acción concreta.
Los gobernadores recordaron la importancia de centrarse en el futuro, promoviendo trabajo, transparencia y sentido común, valores que consideran esenciales para responder a las expectativas de la sociedad.
Pullaro y Llaryora forman parte del bloque Provincias Unidas, que busca posicionarse como alternativa frente a la polarización entre el mileísmo y Fuerza Patria. El espacio también incluye a Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
En la misma línea, Llaryora y Vidal compartieron un mensaje similar en X, destacando la necesidad de que el Gobierno nacional atienda las demandas de la ciudadanía: “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un llamado de atención. Sin gestión, no hay futuro”.
Los mandatarios subrayaron que los argentinos buscan crecer con seguridad y tranquilidad, pero que los problemas actuales, como la inflación y la dificultad para llegar a fin de mes, requieren soluciones concretas.
El bloque Provincias Unidas se presenta como la voz del interior productivo, promoviendo políticas que generen empleo, inversión y desarrollo regional.
Pullaro, Llaryora y Vidal coincidieron en que el futuro se construye colectivamente: “Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, invitando a una gestión basada en acción, diálogo y resultados.
El mensaje de los gobernadores se difundió ampliamente en redes sociales y fue interpretado como un posicionamiento estratégico de cara a la agenda nacional y la consolidación del bloque frente a la polarización política.
La derrota en Buenos Aires no solo modificó el escenario legislativo, sino que también reavivó la discusión sobre la necesidad de medidas concretas para mejorar la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
