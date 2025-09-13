Cuánto reciben los partidos de Argentina y Santa Fe para las campañas de diputados y senadores

El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas. Para algunas provincias, serán elecciones por segunda ocasión en el año. En el caso de Santa Fe, en algunos distritos será incluso la tercera.
Los dispuso el gobierno nacional a través del Boletín Oficial. Las deudas y los balances en detalle.
El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas. Para algunas provincias, serán elecciones por segunda ocasión en el año. En el caso de Santa Fe, en algunos distritos será incluso la tercera.
En la jornada en cuestión se deberán elegir, dejando atrás para este 2025 el formato de PASO, 127 bancas de diputados nacionales para las 24 provincias y 24 bancas del Senado para sólo ocho provincias.
En la previa a los comicios y con partidos que ya han presentado sus listas, los gastos de campaña siempre son materia de discusión. Los detalles de estos números fueron oficializados este jueves 12 de septiembre con dos disposiciones del gobierno nacional en su Boletín Oficial, ambas con firma de Luz Landívar, Directora Nacional Electoral.
Mediante la Disposición 7/2025, se distribuyeron los $9.099.010.131,71 para cada partido en el territorio nacional de cara a las elecciones de diputados. Se aclaró además la situación de deudas, con una cifra que escala a $54.782.863,58, mientras que las multas son $264.364.054,79.
Por el lado de los senadores, en base a la información oficial de la Disposición 6/2025, el total de las contribuciones financieras de campaña es de $4.397.904.857,42 y las multas de $88.308.782,27.
El total de aportes entre ambas cámaras, el gasto total del Estado para las campañas del próximo 26 de octubre, es de $13.496.914.989,13.
Qué provincias eligen senadores nacionales
Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego irán a las urnas por la cámara alta.
En lo que respecta específicamente al territorio santafesino, cabe remarcar que los aportes recibidos por los partidos incluye exclusivamente las campañas electorales para las bancas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sin necesidad de renovar asientos para el Senado desde la bota litoraleña.
Contabilizando todos los partidos registrados en la provincia de Santa Fe o de orden nacional, pero con campañas entrantes para urnas santafesinas, el total del aporte es de $733.804.122,54.
La Disposición 7/2025 detalla además que los partidos santafesinos no poseen deudas, pero si $14.991.604,64 en multas, lo que brinda un saldo final de $724.154.905,32 para todos los partidos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.