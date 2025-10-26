Una docente se ofreció como autoridad de mesa para que todas las urnas pudieran abrir a tiempo

La mañana de las elecciones legislativas en Santa Fe comenzó con algunos ajustes en varias escuelas por la ausencia de autoridades de mesa.
En una de ellas, Analía Talón, docente y vecina de la ciudad, se acercó a votar y al notar que faltaba una persona para completar la mesa, no dudó en ofrecerse. Estaba registrada como autoridad suplente y su gesto permitió que el comicio se desarrollara con normalidad y sin demoras.
“Me gusta participar y además creo mucho en la democracia. Tengo una edad como para respetarla mucho, porque costó en este país. Cada vez que hay elecciones es emocionante”, contó Analía con una sonrisa.
Con experiencia previa como autoridad de mesa, ya sea por convocatoria oficial o por voluntad propia, Analía valoró la importancia de cumplir con este deber cívico.
“Nunca me tuve que volver a casa, me han llamado por telegrama otras veces. Como soy docente, a veces me toca por obligación y otras por gusto”, explicó.
Consultada sobre sus expectativas para la jornada, pidió comprensión por parte de los votantes: “Que la gente tenga paciencia, porque este es un trabajo que hay que hacerlo con cuidado, controlando documentos y números. Si se demoran unos minutos, es por algo importante”.
Gracias a su compromiso, la mesa pudo abrir correctamente y todos los votantes de ese local pudieron ejercer su derecho sin inconvenientes.
