#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Compromiso

Una docente se ofreció como autoridad de mesa para que todas las urnas pudieran abrir a tiempo

En una escuela de la ciudad de Santa Fe, Analía Talón notó que faltaba una autoridad de mesa y decidió ocupar ese lugar. “Me gusta participar y creo mucho en la democracia, porque costó en este país”,

Docente se ofreció como autoridad de mesaDocente se ofreció como autoridad de mesa
 13:25
 / 
Por: 

La mañana de las elecciones legislativas en Santa Fe comenzó con algunos ajustes en varias escuelas por la ausencia de autoridades de mesa.

Compromiso

En una de ellas, Analía Talón, docente y vecina de la ciudad, se acercó a votar y al notar que faltaba una persona para completar la mesa, no dudó en ofrecerse. Estaba registrada como autoridad suplente y su gesto permitió que el comicio se desarrollara con normalidad y sin demoras.

“Me gusta participar y además creo mucho en la democracia. Tengo una edad como para respetarla mucho, porque costó en este país. Cada vez que hay elecciones es emocionante”, contó Analía con una sonrisa.

“Es un trabajo importante, solo pedimos paciencia”“Es un trabajo importante, solo pedimos paciencia”

“Es un trabajo importante, solo pedimos paciencia”

Con experiencia previa como autoridad de mesa, ya sea por convocatoria oficial o por voluntad propia, Analía valoró la importancia de cumplir con este deber cívico.

“Nunca me tuve que volver a casa, me han llamado por telegrama otras veces. Como soy docente, a veces me toca por obligación y otras por gusto”, explicó.

Consultada sobre sus expectativas para la jornada, pidió comprensión por parte de los votantes: “Que la gente tenga paciencia, porque este es un trabajo que hay que hacerlo con cuidado, controlando documentos y números. Si se demoran unos minutos, es por algo importante”.

Gracias a su compromiso, la mesa pudo abrir correctamente y todos los votantes de ese local pudieron ejercer su derecho sin inconvenientes.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Elecciones 2025
Santa Fe Ciudad
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro