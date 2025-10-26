#HOY:

Elecciones 2025: normalidad y participación en la apertura de mesas en Santa Fe

La jornada electoral comenzó con tranquilidad en la Escuela Normal, donde las 13 mesas se habilitaron a tiempo y con una amplia participación de autoridades. Adriana Cano, a cargo de la organización, destacó la presencia de voluntarios y el compromiso ciudadano en una elección marcada por el uso de la boleta única.

Autoridades de mesa en la Escuela Normal durante la apertura de la jornada electoral. Foto: Flavio RainaAutoridades de mesa en la Escuela Normal durante la apertura de la jornada electoral. Foto: Flavio Raina
 11:04
 / 
Por: 

El domingo electoral amaneció tranquilo en la ciudad de Santa Fe. En la Escuela Normal, uno de los puntos más concurridos de la capital provincial, las mesas comenzaron a habilitarse pasadas las 8 de la mañana con total normalidad.

Adriana Cano, responsable de la institución, confirmó que “por suerte hubo muchos voluntarios, mucha gente que quiso venir a participar y estar presente como autoridad de mesa”.

La jornada arrancó sin demoras ni irregularidades. Cano contó que, a diferencia de otros comicios, “esta vez sobró gente dispuesta a colaborar”, algo que atribuyó al interés cívico y al buen clima social que acompañó el inicio de la votación.

Adriana Cano destacó la participación ciudadana. Foto: Flavio RainaAdriana Cano destacó la participación ciudadana. Foto: Flavio Raina

Transición a la boleta única

Estas elecciones nacionales se realizan bajo el nuevo sistema de boleta única, lo que representa un cambio importante respecto de los anteriores comicios con boleta sábana. Para Adriana Cano, la adaptación fue “rápida y sin inconvenientes”.

“Me parece que los santafesinos hemos aprendido y sabemos llevar adelante este método de votación. Va a ser una elección rápida también al finalizar el recuento de los votos”, aseguró.

En la Escuela Normal funcionan dos locales de votación —uno correspondiente al nivel secundario, con siete mesas, y otro al nivel primario, con seis—. Cada aula cuenta con dos boxes y las autoridades de mesa están acompañadas por un vocal, a diferencia de las elecciones provinciales, que requerían tres.

Presencia de fuerzas de seguridad y expectativa de participación

En la Escuela Normal, la jornada electoral comenzó con normalidad Foto: Flavio RainaEn la Escuela Normal, la jornada electoral comenzó con normalidad Foto: Flavio Raina

El operativo de seguridad también fue destacado. “Está gendarmería y están las fuerzas provinciales, todo muy bien organizado”, explicó Cano, satisfecha con el acompañamiento institucional.

En ese contexto, la principal expectativa es que los votantes se acerquen a emitir su voto. “Esperemos que la gente venga, que vote, que exprese lo que siente. Es la manera en la que nos defendemos en esta divina democracia que tenemos”, concluyó Adriana Cano.

