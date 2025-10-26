Escuela Normal

Elecciones 2025: normalidad y participación en la apertura de mesas en Santa Fe

La jornada electoral comenzó con tranquilidad en la Escuela Normal, donde las 13 mesas se habilitaron a tiempo y con una amplia participación de autoridades. Adriana Cano, a cargo de la organización, destacó la presencia de voluntarios y el compromiso ciudadano en una elección marcada por el uso de la boleta única.