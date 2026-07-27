Las elecciones municipales unificadas en Santiago del Estero mostrarán, este domingo 2 de agosto, un importante test electoral para el oficialismo a nivel provincial y en cada uno de esos distritos. El Frente Cívico por Santiago pone en juego su continuidad en 24 de los 25 donde se llevan a cabo los comicios de intendentes y concejales.
Casi 600 mil santiagueños votan intendentes y concejales
Cinco municipios, incluida la capital, concentran el 68% de la suma de los padrones electorales. Los comicios fueron unificados y ponen a prueba al oficialismo provincial. Escasa presencia nacional de LLA en la campaña.
Apenas tres municipalidades chicas (Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui) no participarán de la jornada democrática y serán más de 598 mil santiagueños estarán habilitados para votar el 2 de agosto. Se habilitarán 225 establecimientos educativos y 1.734 mesas de votación en toda la provincia.
Los santiagueños votarán en 25 intendentes pero las miradas están puestas en las dos poblaciones más importantes: la ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo (tal su nombre completo) y la ciudad de La Banda.
En la capital provincial termina el mandato de la intendenta Norma Isabel Fuentes, que pertenece a la coalición liderada por el cuatro veces gobernador Gerardo Zamora e integrada por diversos sectores además del radicalismo y el Partido Justicialista.
En cambio, del otro lado del Puente Carretero (tan conocido por la chacarera de Carlos y Peteco Carabajal) es una fuerza política de orientación localista (que rompió con Sergio Massa a nivel nacional) la que busca retener la intendencia. Roger Nediani no se identifica de forma directa con un líder nacional de primera línea y eso inquieta doblemente al oficialismo provincial.
Para los encabezados por el ex gobernador Zamora los objetivos son retener a la "Madre de Ciudades", cuyo padrón suma 236.900 electores y recuperar la urbanización vecina donde están habilitados para votar 95.400 ciudadanos.
Esas dos ciudades, más Termas de Río Hondo (33.000 electores), Frías (24.300) y Añatuya (22.600), representan con 412.200 votantes, el 68% del padrón.
Sin figuras nacionales
Se dice que el senador nacional Gerardo Zamora tiene alambrada la provincia y así también parecen entenderlo -además de los propios santiagueños al votar- los principales dirigentes políticos del país, que han decidido intervenir poco o nada para respaldar a sus candidatos a intendentes en los comicios municipales santiagueños.
El actual titular del Poder Ejecutivo Provincial, Elías Miguel Suárez, y rara vez es mencionado en la arquitectura del poder de la provincia norteña. El escenario está por supuesto dominado por Zamora quien se ha presentado en respaldo de sus candidatos, tanto en Santiago (capital) como en La Banda, Mario Benavente y de Llamil Abdala..
La principal figura del peronismo santiagueño es José Emilio "Pichón" Neder, que tiene sus propios candidatos a intendente en algunas localidades.
En la capital provincial se supone que el oficialismo no puede tener sorpresas. Mario Benavente tiene el apoyo de los dos senadores nacionales y la incógnita es saber el porcentajes que obtendrán los candidatos del PRO, encabezados por Facundo Pérez Carletti y también qué votos sumará La Libertad Avanza que con su color violeta y su boleta presenta a Beatriz Yunes.
Solo Iñaki Gutiérrez, el joven dirigente de LLA que alguna vez manejó cuentas en redes sociales del presidente, se acercó a Santiago para respaldar a Yunes.
El armador santiagueño del partido del presidente es Tomás Figueroa, que proviene del peronismo y fue durante menos de un año secretario parlamentario de la Cámara de Diputados para acompañar a Martín Menem.
En La Banda la pelea electoral promete ser más atractiva y así lo han entendido Zamora y Neder que lleva a un candidato: Llamil Abdala (hoy secretario de Industria de la Provincia) para desplazar a una figura que ha optado por no tener jefaturas provinciales ni nacionales, el intendente bandeño Nediani.
Allí también Frente Renovador de Sergio Massa espera recuperar ese territorio con el ex intendente Pablo Mirolo.