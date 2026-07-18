Más allá del resultado deportivo, el Estadio Único Madre de Ciudades ofreció un marco imponente para el duelo entre Los Pumas e Inglaterra por el tercer capítulo del Nations Championship. Una vez más, el rugby argentino encontró en el interior del país una demostración de pasión, pertenencia y acompañamiento incondicional.
Santiago del Estero volvió a abrazar a Los Pumas en una verdadera fiesta del rugby
El Estadio Único Madre de Ciudades se convirtió en el epicentro del rugby argentino al recibir a los dos seleccionados, en un evento que desbordó pasión y color.
Desde varias horas antes del inicio del encuentro, las inmediaciones del moderno escenario santiagueño comenzaron a poblarse de camisetas celestes y blancas, familias, grupos de amigos y delegaciones de clubes llegadas desde distintos puntos del país. La expectativa por ver al seleccionado nacional frente a uno de los rivales más importantes del hemisferio norte generó un movimiento constante en los accesos y en los diferentes espacios recreativos montados alrededor del estadio.
El clima acompañó la jornada con temperaturas más amigables que las registradas una semana atrás en San Juan, permitiendo que miles de aficionados disfrutaran de una tarde ideal para vivir rugby de primer nivel. El color fue una constante en las tribunas, donde las camisetas de Los Pumas se mezclaron con banderas argentinas y distintivos de clubes de diferentes uniones.
La convocatoria volvió a reflejar el carácter federal que tiene el seleccionado nacional. Unas 22.225 personas asistieron al choque. Además del público local, hubo una importante presencia de aficionados llegados desde Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias. Muchos aprovecharon el fin de semana para convertir el partido en una verdadera escapada rugbística y compartir una experiencia que va mucho más allá de los 80 minutos de juego.
Como suele ocurrir en cada presentación del seleccionado argentino, el Fan Fest fue uno de los grandes puntos de encuentro. Las actividades impulsadas por los patrocinadores, los espacios interactivos y las propuestas gastronómicas reunieron a cientos de personas durante toda la previa. Niños, jóvenes jugadores y familias enteras participaron de juegos, sorteos y distintas experiencias vinculadas al mundo Puma.
Entre los presentes también se observaron dirigentes, exjugadores y referentes del rugby de distintas regiones del país, que aprovecharon la ocasión para reencontrarse y disfrutar de una nueva cita internacional.
Cuando llegó el momento del partido, el Madre de Ciudades mostró una imagen acorde a los grandes eventos deportivos que suele albergar. El aliento se hizo sentir desde el primer minuto y acompañó a Los Pumas durante toda la tarde.
Más allá del marcador final, Santiago del Estero volvió a demostrar que el rugby tiene un lugar privilegiado en el corazón del público argentino. La postal de miles de personas alentando al seleccionado nacional confirmó, una vez más, que cada presentación de Los Pumas en el interior se transforma en una verdadera celebración del deporte.