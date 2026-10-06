El Gobierno nacional oficializó este martes el cambio en la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores como interventor del organismo y designó en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo.
Renunció el interventor del ENACOM y el Gobierno designó a Andrés Michelazzo
Juan Martín Ozores dejó la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones luego de casi tres años. El Ejecutivo aceptó su renuncia y designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo, quien permanecerá en el cargo hasta enero de 2027.
La decisión se produce cuando todavía restan casi tres meses para el vencimiento de la actual intervención del organismo, que se encuentra bajo este esquema desde comienzos de 2024. El decreto 1149/2026 establece que Ozores dejó formalmente el cargo a partir del 5 de octubre y que Michelazzo asumió desde este martes 6 de octubre.
Qué establece el decreto sobre el cambio en el ENACOM
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En su primer artículo, acepta la renuncia presentada por Ozores y, en el siguiente, expresa el agradecimiento del Gobierno por los servicios prestados durante su gestión.
El mismo decreto establece el nombramiento de Michelazzo como nuevo interventor del ENACOM desde el 6 de octubre de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027, con rango y jerarquía de secretario. De esta manera, el cambio de funcionario no modifica el plazo vigente de la intervención del organismo.
Ozores había asumido la conducción del ente en enero de 2024, pocas semanas después del inicio de la gestión de Milei. La intervención fue planteada entonces como una etapa destinada a reorganizar el funcionamiento del organismo.
En enero de este año, el Gobierno había prorrogado la intervención hasta el 4 de enero de 2027. Entre los motivos señalados en aquella oportunidad aparecían la continuidad de distintos relevamientos y revisiones internas, el reordenamiento de la estructura y la actualización de mecanismos de planificación y control.
También se habían incluido tareas vinculadas con los servicios audiovisuales, la adjudicación de licencias y la regularización de estaciones de radiodifusión. Otro de los puntos contemplados era la revisión del Reglamento General del Servicio Universal y de la administración de los fondos destinados a iniciativas de conectividad.
El decreto que formalizó la salida de Ozores no detalla los motivos de su renuncia. Antes de la publicación de la norma, el funcionario había comunicado su decisión a través de un mensaje en LinkedIn, donde realizó un balance de su paso por el organismo.
En esa publicación, destacó como ejes de su gestión los avances en materia de conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores. También señaló que uno de los objetivos había sido acompañar desde el Estado la evolución del sector de las telecomunicaciones.
Quién es Andrés Michelazzo, el nuevo interventor
El reemplazante de Ozores es ingeniero y cuenta con experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto en organismos públicos como en empresas privadas.
Según los antecedentes difundidos tras su designación, Michelazzo es graduado de la Universidad Católica de Córdoba y realizó estudios vinculados con telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba y con gestión del sector en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Desde enero de 2024 se desempeña como consultor principal y responsable técnico en proyectos relacionados con prestadores de internet y televisión. Entre sus tareas se encuentran el diseño de redes de fibra óptica, el desarrollo de productos y servicios y la gestión de conectividad mayorista.
Su trayectoria también incluye un paso por la Agencia Conectividad Córdoba, donde ocupó entre 2021 y 2023 el cargo de gerente de Desarrollo de Negocios. En esa función trabajó sobre productos y servicios, planificación comercial y presupuestaria y vínculos con diferentes actores del sector.
En el ámbito privado, Michelazzo se desempeñó como director de Tecnología de Internexa en Argentina entre 2012 y 2017, además de haber trabajado como gerente operativo de San Gabriel Video Cable Color y como ejecutivo de cuentas mayoristas en Telecom Argentina. También tuvo experiencia internacional como arquitecto de aplicaciones en el Servicio Europeo de Acción Exterior, en Bruselas.
Con su designación, Michelazzo queda al frente de un organismo que regula y controla distintos servicios vinculados con las comunicaciones en el país, entre ellos internet, telefonía, servicios audiovisuales y otros servicios de telecomunicaciones.
La intervención del ENACOM continuará, por ahora, hasta el 4 de enero de 2027, fecha establecida por el Ejecutivo en la prórroga vigente.