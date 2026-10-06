Gobierno nacional

Renunció el interventor del ENACOM y el Gobierno designó a Andrés Michelazzo

Juan Martín Ozores dejó la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones luego de casi tres años. El Ejecutivo aceptó su renuncia y designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo, quien permanecerá en el cargo hasta enero de 2027.