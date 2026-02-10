La apertura de sesiones de la Legislatura de Entre Ríos se corre por el feriado de Carnaval

La apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, un acto que marca el inicio del año parlamentario en la provincia, no se realizará este año en la fecha establecida por la carta magna provincial.
La tradicional inauguración del período ordinario, prevista por la Constitución provincial para el 15 de febrero, fue trasladada al 18 de febrero de 2026, un cambio motivado por la coincidencia con el feriado largo de Carnaval.
Por primera vez desde la reforma constitucional de 2008, el acto formal fue pospuesto tres días para garantizar que la ceremonia - y el mensaje que allí pronunciará el gobernador - no quede opacado por las festividades del Carnaval que coinciden con el domingo 15 de febrero.
La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, fija el 15 de febrero como día para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Ese acto solemne convoca a diputados y senadores, así como a autoridades del Ejecutivo y de los poderes del Estado, para dar inicio formal al trabajo parlamentario del año.
Sin embargo, este año la fecha coincidió con un domingo y con un feriado largo por Carnaval, lo que llevó a replantear el calendario.
Ante esa superposición, desde fines de enero se analizó la posibilidad de reprogramar la ceremonia para no entorpecer la participación de las autoridades ni restarle trascendencia al mensaje político e institucional que encarna la apertura de sesiones.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados entrerriana, Gustavo Hein, confirmó que el acto se celebrará el miércoles 18 de febrero a las 11 horas en la sede de la Legislatura provincial.
Este cambio histórico —el primero desde que se estableció la fecha constitucional— busca asegurar que el evento tenga la atención institucional que exige la inauguración del período de sesiones, sin interferencias externas.
Los organizadores subrayaron que el traslado permitirá una mejor concurrencia de legisladores, funcionarios y público en general, aspectos que podrían resentirse si la actividad se realizara en plena celebración del Carnaval.
La apertura oficial incluirá el tradicional discurso del gobernador de Entre Ríos, en el que repasará los lineamientos de su gestión y presentará las prioridades legislativas para el año en curso.
Aunque desde la Casa de Gobierno no se difundieron oficialmente los ejes del mensaje, en años anteriores se suelen abordar temas como el desarrollo económico, la seguridad, la educación y la infraestructura provincial.
Si bien se modificó la fecha de la apertura formal del período ordinario, las sesiones preparatorias —cámaras internas donde se designan autoridades y se organizan aspectos protocolares para el año parlamentario— mantendrán sus fechas originales. Estas instancias, necesarias para poner en marcha la actividad legislativa, se celebrarán el miércoles 11 de febrero, sin alteraciones.
En detalle, la Cámara de Diputados llevará a cabo su sesión preparatoria al mediodía del 11 de febrero, mientras que el Senado lo hará a las 17 horas de la misma jornada. En estos encuentros, los legisladores definirán quienes ocuparán los cargos directivos en cada cámara y establecerán el cronograma preliminar de trabajo para el nuevo período.
El retraso de la apertura de sesiones no altera el cómputo oficial del inicio de la actividad parlamentaria, que por normativa sigue siendo el 15 de febrero. Lo que se modifica es la fecha en la que se hace visible ante la sociedad ese inicio, que estará marcado por un acto más representativo y con mayor participación de autoridades.
Institucionalmente, el gesto también busca preservar el carácter solemne del evento, evitando su concurrencia con las festividades populares que podrían distraer la atención del público y de los medios de comunicación.
Además, el traslado de la apertura de sesiones a un día hábil permite una mejor cobertura mediática y una mayor disponibilidad de los legisladores para asistir y participar en el desarrollo del discurso inaugural.
En otras jurisdicciones, como a nivel nacional, la apertura de sesiones ordinarias se realiza en fechas estables —por ejemplo, en el Congreso de la Nación Argentina es habitual que sea el 1° de marzo— y con alta atención política y mediática.