La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro encara los últimos trabajos en la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 481 “Dr. Esteban Echeverría”, en el norte de la ciudad de Santa Fe. El establecimiento contará con instalaciones modernas, espacios deportivos y una plaza pública que lo integrará con los barrios de la zona.
Tras 73 años, el gobierno de Santa Fe ultima los detalles de la nueva Escuela Echeverría
La Provincia finaliza las obras de la Escuela Técnica N° 48, con una inversión de 22.600 millones de pesos y obras en la avenida Peñaloza.
Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad educativa y, en este sentido, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, recordó que “al inicio de la gestión la obra estaba licitada pero los trabajos no habían comenzado. Por decisión del gobernador Pullaro, hoy estamos cerca de concretar una demanda histórica de directivos, docentes y alumnos de la Escuela Echeverría, en una de las principales apuestas en infraestructura educativa de la gestión”.
La finalización de la Escuela Echeverría marcará un momento histórico para una institución que durante 73 años esperó contar con un edificio propio. Hoy, la comunidad educativa comparte instalaciones con otras instituciones, una situación que quedará atrás con la habilitación del nuevo complejo.
Este nuevo edificio educativo que construye la Provincia está ubicado en la intersección de Avenida Peñaloza y Almonacid, a metros de Avenida Gorriti, hacia el norte, donde el Ministerio de Obras Públicas también encara la pavimentación de una segunda mano de Peñaloza hasta calle Chaco.
Últimos trabajos para completar el nuevo edificio
Actualmente, el gobierno provincial concentra las tareas en las terminaciones de la subestación eléctrica, una instalación clave para garantizar el abastecimiento de energía del complejo y de sus talleres. Al mismo tiempo, se realizan trabajos en las veredas de adoquines y la limpieza general de los distintos sectores.
El proyecto contempla un edificio escolar de más de 5.500 metros cuadrados y un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados, con vestuarios, sanitarios, cantina y depósito. Ambos sectores estarán unidos por una plaza pública con pérgolas, bancos, canteros, iluminación y espacios para el encuentro y la recreación.
La nueva escuela tendrá 11 aulas, nueve talleres, biblioteca, sala multimedial, salón de usos múltiples, áreas administrativas, cocina, comedor y dependencias complementarias. Además, el gimnasio y el playón deportivo podrán utilizarse para actividades comunitarias, lo que fortalecerá el vínculo entre la escuela y los vecinos.
Para la construcción de la nueva Escuela Echeverría, Provincia realiza una inversión superior a los 22.600 millones de pesos.
Avenida Peñaloza: una transformación que acompaña a la escuela
La construcción del establecimiento se complementa con otra obra estratégica que el Gobierno Provincial financia junto a la Municipalidad de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital: la renovación integral de Avenida Peñaloza, que ya transita su etapa final.
La intervención transforma unos 1.350 metros de la avenida, entre Gorriti y Ex Combatientes de Malvinas, para mejorar la conectividad entre los barrios y generar condiciones de circulación más seguras para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público.
El proyecto incluye la pavimentación integral de la avenida, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para colectivos, rampas y cruces peatonales, además de desagües pluviales y la plantación de más de 150 árboles.